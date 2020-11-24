Все неспроста: в массовых "облавах" на дорогах Волгограда участвует ОМОН

Происшествия 24.11.2020 15:47
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24.11.2020 15:47
Группы нарядов ДПС, которые сегодня проводят массовые проверки водителей в Волгограде и Волжском, усилили бойцы спецподразделения Росгвардии. Как сообщили ИА "Высота 102" очевидцы, вместе с полицейскими водителей и машины проверяют сотрудники, одетые в форму ОМОН. Особо тщательно досматривают машины с номерами Армении и Абхазии. Возможно, что это связано с нападением на полицейских, которое произошло 21 ноября.
Напомним, что в минувшие выходные 35-летний житель Волгограда Левон Оганесян, который передвигался по городу на BMW с недействительными транзитными государственными регистрационными знаками, оказал сопротивление полицейским. Он накинулся на них с монтировкой и ранил одного из сотрудников. Пресекая преступные действий мужчины, напарник пострадавшего сотрудника МВД применил табельное оружие, ранив нападавшего в ногу.
О массовых проверках на дорогах Волгограда и Волжского сегодня предупредил региональный главк МВД. В сообщении отмечалось, что особое внимание будет уделено пресечению фактов управления транспортом в состоянии опьянения, лицами лишенными или не имеющими права управления, использованию пассивных средств безопасности, выявлению фактов управления незарегистрированными в установленном порядке транспортными средствами, перевозке запрещенных к свободному гражданскому обороту предметов и веществ.
Пояснялось, что мероприятие проводится с целью снижения дорожно-транспортных и профилактику грубых нарушений ПДД.
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