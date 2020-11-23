Борьба с коррупцией

За госзакупки с нарушениями поплатились главы четырех поселков в Волгоградской области

Борьба с коррупцией 23.11.2020 13:32
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23.11.2020 13:32


Четверо глав сельских поселений Старополтавского района привлечены к ответственности за нарушения при заключении муниципальных контрактов. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, главы Кановского, Салтовского, Новоквасниковского, Новотихоновского сельских поселений вопреки требованиям закона допускали искусственное дробление единой сделки для формального соблюдения ограничений, предусмотренных законодательством о контрактной системе в сфере закупок.
Федеральный закон допускает закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму не более 600 тысяч рублей. Установлено, что, к примеру, главой Кановского сельского поселения с единственным поставщиком заключено семь муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству территории поселения на общую сумму 1 миллион 800 тысяч рублей.
Такие действия, как считают в надзорном ведомстве, привели к незаконному заключению контрактов без проведения торгов, а также к ограничению доступа других хозяйствующих субъектов к возможности освоения бюджетных средств на конкурентной основе.
Руководителем муниципального бюджетного учреждения "Старополтавский районный культурный центр" при осуществлении ремонта и укрепления материально-технической базы учреждения культуры с единственным поставщиком заключили 29 муниципальных контрактов на общую сумму 7 миллионов 200 тысяч рублей. В отношении руководителя культурного центра и четырех глав поселков возбуждены административные производства по ч. 2 ст.7.29 КоАП РФ (несоблюдение требований законодательства РФ о контрактной системе). 
По результатам рассмотрения постановлений прокуратуры комитетом финансов Волгоградской области виновные лица привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафов в размере 25 тысяч рублей каждому. Постановления были обжалованы, но суд оставил их без изменения. Они вступили в законную силу.

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