Волгоградский «Ротор» разошелся миром с «Уралом» - 0:0

Спорт 22.11.2020 19:39
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22.11.2020 19:39
Волгоградский «Ротор» сыграл нулевую ничью с «Уралом» из Екатеринбурга. Как сообщает ИА «Высота 102», игра прошла в рамках 15-ого тура первенства РПЛ на стадионе «Волгоград Арена», который заваливало снегом. Возможно, из-за холодной погоды зрителей на стадионе было немного. Первый тайм не изобиловал голевыми моментами и игра прошла на равных. Соперники обменялись несколькими ударами по воротам, но успехом атаки не увенчались.
Второй тайм прошел в таком же ключе. Борьба за мяч приводила к частым нарушениям правил со стороны обеих команд, однако усилия соперников забить гол ни к чему не привели. Самым опасным моментом во втором тайме можно считать попадание в штангу мяча, отправленного игроком «Урала» в ворота волгоградской команды в конце матча.
После сегодняшней игры у «Ротора» в копилке – 8 очков. По-прежнему команда занимает 15-ое место. «Урал» сохранил 11-ю позицию с 16-ми очками. К слову, "Ротор" в этом сезоне набрал первое очко в домашних матчах. Предыдущие семь матчей на "Волгоград Арене" завершались поражением волгоградской команды. Следующую игру команда Александра Хацкевича проведут на выезде против московского "Спартака".
Фото официальная группа ВК ФК "Урал".
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