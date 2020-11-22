Спорт

Волгоградский «Ротор» разошелся миром с «Уралом» - 0:0

Спорт 22.11.2020 19:39
0
22.11.2020 19:39


Волгоградский «Ротор» сыграл нулевую ничью с «Уралом» из Екатеринбурга. Как сообщает ИА «Высота 102», игра прошла в рамках 15-ого тура первенства РПЛ на стадионе «Волгоград Арена», который заваливало снегом. Возможно, из-за холодной погоды зрителей на стадионе было немного. Первый тайм не изобиловал голевыми моментами и игра прошла на равных. Соперники обменялись несколькими ударами по воротам, но успехом атаки не увенчались.
Второй тайм прошел в таком же ключе. Борьба за мяч приводила к частым нарушениям правил со стороны обеих команд, однако усилия соперников забить гол ни к чему не привели. Самым опасным моментом во втором тайме можно считать попадание в штангу мяча, отправленного игроком «Урала» в ворота волгоградской команды в конце матча. 
После сегодняшней игры у «Ротора» в копилке – 8 очков. По-прежнему команда занимает 15-ое место. «Урал» сохранил 11-ю позицию с 16-ми очками. К слову, "Ротор" в этом сезоне набрал первое очко в домашних матчах. Предыдущие семь матчей на "Волгоград Арене" завершались поражением волгоградской команды. Следующую игру команда Александра Хацкевича проведут на выезде против московского "Спартака". 
Фото официальная группа ВК ФК "Урал". 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Бейкер стрит.Кв-ры с индивидуальным отоплением!Сданные дома и стройка.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Пульсоксиметры. 8 800 5 503 503
Спорт
21.11.2020 11:53
Спорт 21.11.2020 11:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.11.2020 16:27
Спорт 15.11.2020 16:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.11.2020 16:51
Спорт 12.11.2020 16:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.11.2020 19:29
Спорт 07.11.2020 19:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.11.2020 19:30
Спорт 01.11.2020 19:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.10.2020 22:33
Спорт 31.10.2020 22:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.10.2020 10:46
Спорт 30.10.2020 10:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.10.2020 14:54
Спорт 26.10.2020 14:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.10.2020 16:08
Спорт 25.10.2020 16:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.10.2020 22:08
Спорт 24.10.2020 22:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.10.2020 17:36
Спорт 22.10.2020 17:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.10.2020 21:01
Спорт 21.10.2020 21:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.10.2020 13:34
Спорт 19.10.2020 13:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.10.2020 16:54
Спорт 18.10.2020 16:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.10.2020 17:11
Спорт 14.10.2020 17:11
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:45
«Денег нет»: чиновники в Волгоградской области хотят свалить ремонт дома ветерана войны на спонсоровСмотреть фотографии
19:39
Волгоградский «Ротор» разошелся миром с «Уралом» - 0:0Смотреть фотографии
17:36
Не дожили до 60: коронавирус в Волгоградской области унес жизни троих сердечниковСмотреть фотографии
16:32
«Не пускают из-за ковида и не берут трубки»: у волгоградцев появился шанс найти управу на обнаглевшие УКСмотреть фотографии
15:58
В Волгограде готовят новые дороги для ремонта в 2021 годуСмотреть фотографии
14:26
Налоговики Волгоградской области встретили профессиональный праздник достойноСмотреть фотографии
13:36
«Наш гнев – праведный»!: в Волгоградской области началась серия пикетов против московского времениСмотреть фотографииCмотреть видео
13:02
Тесты по новым правилам: волгоградцам объяснили, как их будут лечить от коронавирусаСмотреть фотографии
12:07
В Волгоградской области зафиксирована новая тенденция в коронавирусной статистикеСмотреть фотографии
11:23
На дороги Волгограда после снегопада высыпали 850 тонн песка и солиСмотреть фотографии
11:05
Волгоградский натюрморт: несанкционированная свалка наступает на погостСмотреть фотографии
10:41
Полицейские наградили волжанина за помощь в задержании домушникаСмотреть фотографии
10:17
Пенсионерку в Урюпинске осудили за попытку дать взятку борцу с коррупциейСмотреть фотографии
22:45
Нападение водителя с монтировкой на полицейских в Волгограде попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
20:11
Волгоградского полицейского ударил монтировкой Левон ОганесянСмотреть фотографииCмотреть видео
19:47
В Волгограде «Красный Октябрь» затевает банкротство партнера-должникаСмотреть фотографии
18:14
Установлена личность ранившего полицейского в Волгограде водителя BMWСмотреть фотографии
17:18
На борьбу с первым снегопадом в Волгограде вышли десятки единиц спецтехникиСмотреть фотографии
16:36
Волгоградцев предупредили о гололедицеСмотреть фотографии
16:10
Погоня, удар монтировкой и выстрелы: водитель BMW ранил полицейского в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:19
Без шансов: новым жертвам коронавируса в Волгоградской области не помогло домашнее лечениеСмотреть фотографии
12:57
В Волгограде скончался ветеран Великой Отечественной войны Василий МелиховСмотреть фотографии
12:20
Взяли за недра: в Волгограде сотрудники УФСБ задержали «посредника» в госзакупкахСмотреть фотографии
12:12
Коронавирус в Волгоградской области установил новый антирекордСмотреть фотографии
11:53
Главный арбитр матча волгоградского «Ротора» и «Урала» попал под подозрениеСмотреть фотографии
11:06
Сталин заставил единороссов Волгоградской облдумы отменить запреты на митингиСмотреть фотографии
11:02
В Волгограде из-за ДТП останавливались трамваиСмотреть фотографии
10:22
Жесткое падение пенсионерки из троллейбуса в Волгограде попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:18
В Волгоградской области дешевые сигареты дорого обошлись их продавцамСмотреть фотографии
19:56
Удар ниже пояса: депутатам Госдумы рекомендовали принять закон о переходе Волгоградской области в московскую часовую зонуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 