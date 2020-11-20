Экономика

ВТБ расширяет сотрудничество с крупнейшими волгоградскими ВУЗами

Экономика 20.11.2020 12:17 Новости компаний
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20.11.2020 12:17 Новости компаний


Банк ВТБ в Волгоградской области подписал соглашение о комплексном обслуживании сотрудников и студентов Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ) и Волгоградского государственного университета (ВолГУ).
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в рамках сотрудничества ВТБ обеспечит зарплатное обслуживание ВолгГМУ и ВолГУ с выпуском более 4,4 тыс. карт Visa, MasterCard, МИРMaestro. Для сотрудников и учащихся университетов станут доступны льготные условия по оформлению ипотеки, автокредитов, рефинансированию действующих займов, бесплатное снятие наличных в устройствах самообслуживания по всему миру. В здании вузов уже установлены банкоматы ВТБ с возможностью проведения дистанционной оплаты услуг (ВолгГМУ, г. Волгоград, площадь Павших Борцов, 1).
«ВТБ ведет успешную  работу с ключевыми вузами региона, в число которых, безусловно, входит ВолГУ и ВолгГМУ. Благодаря расширению нашего сотрудничества и подключению зарплатного проекта студентам и работникам данных учебных заведений стали доступны  не только привилегии дебетовых карт ВТБ, особые условия кредитования и накопления денежных средств, но и современные технологические сервисы для решения повседневных финансовых задач»,- отметил Владимир Русаев, управляющий банка ВТБ в Волгоградской области.
ВТБ является одним из лидирующих банков в регионе по объему активных зарплатных и стипендиальных карт. Более 22 тысяч студентов и преподавателей Волгограда из 20 высших и средне-профессиональных образовательных учреждений области ежемесячно получают заработную плату,пособия и другие регулярные поступления дохода на счет в ВТБ.
Справка. ВолгГМУ занимает пятое место среди медицинских вузов России, входит в Перечень медицинских вузов мира ВОЗ. В состав университета входит 8 факультетов и медицинский колледж, а также филиал – Пятигорский медико-фармацевтический институт.
 ВолГУ занимает 67-е место в рейтинге «100 лучших вузов России» по данным рейтингового агентства «Эксперт». Университет активно сотрудничает с 20 институтами Российской академии наук. В состав ВолГУ  входит 10 институтов и обучаются около 10 тысяч студентов и аспирантов. 

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