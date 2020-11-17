Расследования

«Выпустила пар»: жительницу Камышина осудили за угрозы взорвать суд

Расследования 17.11.2020 16:52
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17.11.2020 16:52


Виновной в заведомо ложном сообщении об акте терроризма признана 45-летняя жительница Камышина. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор районного суда, согласно которому камышанке назначено лишение свободы на 1 год 1 месяц в колонии-поселении.
Следствием и судом установлено, что 7 ноября 2019 года женщина, недовольная процессом рассмотрения уголовного дела по ее обвинению в причинении побоев и насилия в отношении представителя власти, позвонила в приемную Камышинского городского суда и сообщила, что в здании заложена бомба. При проведении оперативно розыскных мероприятий признаков подготовки террористического акта обнаружено не было. 
Свою вину в содеянном подсудимая не признала. Она пояснила, что позвонила в суд, поскольку была раздражена  ходом судебного разбирательства. Со слов подсудимой, своим звонком она не собиралась дестабилизировать работу суда и специальных служб, а лишь хотела "выпустить пар".   
Наказание ей назначено по совокупности преступлений, с учетом ранее вынесенного приговора. Однако сторона защиты и обвинения пожали жалобы. Адвокат осужденной просил ее оправдать, а государственный обвинитель просил усилить назначенное судом наказание.
Приговор вступил в законную силу.

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