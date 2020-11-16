12 погибших за три дня: в Волгоградской области лютует COVID-19

Здравоохранение 16.11.2020 12:00
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16.11.2020 12:00
Третий день подряд в Волгоградской области фиксируется высокая смертность от коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф, за последние сутки погибло четыре человека. Аналогичный прирост отмечался и выходные дни. Всего с начала пандемии в регионе скончалось 252 человека.
Среди погибших трое волгоградцев – 46-летняя и 71-летняя женщины, 62-летний мужчина, а также 75-летняя жительница Жирновского района.
За последние 24 часа коронавирус подтвердили у 227 жителей Волгоградской области. Общее число заразившихся достигло 23856, из которых 21,8 тысячи – уже поправились.
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