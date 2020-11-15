На железной дороге в Волгоградской области расследуют гибель двух электромонтеров

Расследования 15.11.2020 10:28
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15.11.2020 10:28
Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих электромонтеров на железной дороге в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на следственное управление, дело возбуждено по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека).
По данным следствия, гибель электромонтёров произошла 12 и 13 октября текущего года. При проведении работ по текущему ремонту ЛПУ, расположенной на территории железнодорожной станции Абганерово Приволжской железной дороги, электромонтер без наряд-допуска и прохождения соответствующего инструктажа, осуществил заземление путем подключения штанги с проводом к линии электропередач, в результате чего был травмирован электротоком и скончался на месте происшествия. На следующий день, при проведении другим электромехаником работ по замене лампы на опоре освещения территории железнодорожной станции Жутово без наряд-допуска на проведение указанных работ и прохождения соответствующего инструктажа, а также без снятия напряжения и заземления, в отсутствие специальной одежды и средств защиты, во время нахождения последнего на приставной лестнице длиной 7 м, он потерял равновесие и упал на землю, получив телесные повреждения, от которых в последствии скончался в медицинском учреждении.
Следователи считают, что в действиях пока неустановленных лиц из числа работников Волгоградской дистанции электроснабжения, были допущены нарушения требований охраны труда при производстве работ. Проводится комплекс следственных действий по установлению обстоятельств совершенного преступления и причастных к нему лиц.
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