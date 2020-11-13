В Волгограде провалилась попытка брокера-миллионера обрести свободу

Расследования 13.11.2020 11:32
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13.11.2020 11:32
Сегодня Волгоградский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Дмитрия Зацаринного на приговор, вынесенный ему за мошенничество в особо крупном размере. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора области Оксана Черединина, приговор Центрального районного суда Волгограда от 28 июля текущего года брокеру-мошеннику оставлен без изменения – 10 лет лишения свободы в колонии общего режима. Зацаринный настаивал на своей невиновности и просил его оправдать.
В судебном заседании установлено, что он с августа 2005 года по сентябрь 2007 года, выступая в качестве представителя брокерской фирмы, при этом фактически действуя как физическое лицо, предлагал жителям Волгограда и Волгоградской области передавать ему деньги в качестве займа под проценты. По его словам, денежные средства должны были использоваться для осуществления операций с ценными бумагами. Однако фактически какой-либо финансово-хозяйственной деятельности не осуществлялось, деньги тратились на личные нужды.
Всего таким способом Зацаринному удалось получить у 54 граждан более 694 миллионов рублей. С 2008 по 2012 годы мужчина находился в розыске.
Расследование уголовного дела осуществлялось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Вину в содеянном Зацаринный не признал.
Приговор вступил в законную силу.
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