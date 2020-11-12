Перепутал с другим человеком: волгоградец по ошибке избил 74-летнего пенсионера











Полицейские задержали в Ворошиловском районе подозреваемого в причинении телесных повреждений 74-летнему пенсионеру. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, сообщение о совершенном в отношении пожилого мужчины преступлении поступило в полицию из медучреждения. В ходе процессуальной проверки было установлено, что утром 8 ноября на одной из улиц Ворошиловского района неизвестный мужчина беспричинно нанес потерпевшему несколько ударов в лицо, после чего скрылся.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний ранее судимый местный житель, который сознался в содеянном. По его словам, травмы потерпевшему он причинил по ошибке, перепутав его с другим человеком. Нападавшего не смутило, что мужчина в возрасте. «Я сначала не хотел. Хотел уйти, обернулся, а он мне вслед смотрит пристально. Я подумал, значит это точно он», - заявил задержанный на допросе в полиции.

В настоящее по факту получения травм проводится доследственная проверка, по результатам поступления судебно-медицинской документации о степени тяжести причиненного вреда потерпевшему будет решен вопрос о квалификации деяний задержанного и возбуждении уголовного дела, а также избрания меры пресечения.



