Расследования

Перепутал с другим человеком: волгоградец по ошибке избил 74-летнего пенсионера

Расследования 12.11.2020 16:34
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12.11.2020 16:34




Полицейские задержали в Ворошиловском районе подозреваемого в причинении телесных повреждений 74-летнему пенсионеру. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, сообщение о совершенном в отношении пожилого мужчины преступлении поступило в полицию из медучреждения. В ходе процессуальной проверки было установлено, что утром 8 ноября на одной из улиц Ворошиловского района неизвестный мужчина беспричинно нанес потерпевшему несколько ударов в лицо, после чего скрылся.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний ранее судимый местный житель, который сознался в содеянном. По его словам, травмы потерпевшему он причинил по ошибке, перепутав его с другим человеком. Нападавшего не смутило, что мужчина в возрасте. «Я сначала не хотел. Хотел уйти, обернулся, а он мне вслед смотрит пристально. Я подумал, значит это точно он», - заявил задержанный на допросе в полиции.
В настоящее по факту получения травм проводится доследственная проверка, по результатам поступления судебно-медицинской документации о степени тяжести причиненного вреда потерпевшему будет решен вопрос о квалификации деяний задержанного и возбуждении уголовного дела, а также избрания меры пресечения.

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