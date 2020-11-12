Перепутал с другим человеком: волгоградец по ошибке избил 74-летнего пенсионера

Расследования 12.11.2020 16:34
0
12.11.2020 16:34
Полицейские задержали в Ворошиловском районе подозреваемого в причинении телесных повреждений 74-летнему пенсионеру. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, сообщение о совершенном в отношении пожилого мужчины преступлении поступило в полицию из медучреждения. В ходе процессуальной проверки было установлено, что утром 8 ноября на одной из улиц Ворошиловского района неизвестный мужчина беспричинно нанес потерпевшему несколько ударов в лицо, после чего скрылся.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний ранее судимый местный житель, который сознался в содеянном. По его словам, травмы потерпевшему он причинил по ошибке, перепутав его с другим человеком. Нападавшего не смутило, что мужчина в возрасте. «Я сначала не хотел. Хотел уйти, обернулся, а он мне вслед смотрит пристально. Я подумал, значит это точно он», - заявил задержанный на допросе в полиции.
В настоящее по факту получения травм проводится доследственная проверка, по результатам поступления судебно-медицинской документации о степени тяжести причиненного вреда потерпевшему будет решен вопрос о квалификации деяний задержанного и возбуждении уголовного дела, а также избрания меры пресечения.
Реклама
В Волгоградской области юный сборщик металла зверски убил конкурента12.11.2020 18:31
Расследования 12.11.2020 18:31
Удобно и безопасно: ВТБ запускает новое приложение ВТБ Онлайн12.11.2020 17:42
Расследования 12.11.2020 17:42
Молодого отца в Волгоградской области подозревают в причинении вреда младенцу11.11.2020 17:08
Расследования 11.11.2020 17:08
В Волгограде водителя-лихача на "Мерседесе" осудили за гибель троих друзей в ДТП11.11.2020 15:12
Расследования 11.11.2020 15:12
В Волгограде отец и сын ответят за кровавые похождения в новогоднюю ночь11.11.2020 13:52
Расследования 11.11.2020 13:52
Гражданина ФРГ, осужденного за обман ростовского бизнесмена, не выпустили по УДО из колонии под Волгоградом11.11.2020 11:33
Расследования 11.11.2020 11:33
Житель Волгограда ответил в суде за комментарий о Гитлере10.11.2020 18:16
Расследования 10.11.2020 18:16
В Волгограде сотрудница ломбарда сколотила состояние на чужом золоте10.11.2020 14:52
Расследования 10.11.2020 14:52
В Волгограде контрактник получил срок за поножовщину в военной части10.11.2020 09:27
Расследования 10.11.2020 09:27
В Волжском трое рэкетиров пытались отжать бизнес у владельца магазина06.11.2020 17:09
Расследования 06.11.2020 17:09
18 лет колонии получила ревнивая поджигательница дома в Волгоградской области06.11.2020 16:20
Расследования 06.11.2020 16:20
В Волгоградской области будут судить покалечившегося своего сына в пьяной гонке дачника06.11.2020 10:41
Расследования 06.11.2020 10:41
Задушил и спрятал в лесу: пропавшую под Волгоградом школьницу нашли мертвой (ВИДЕО)05.11.2020 18:49
Расследования 05.11.2020 18:49
Угробил ребенка соседей: в Волгоградской области оглашен приговор водителю-пьянице05.11.2020 12:08
Расследования 05.11.2020 12:08
В Волгограде объявлен в розыск подозреваемый в страшном убийстве04.11.2020 15:07
Расследования 04.11.2020 15:07
Реклама