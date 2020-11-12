Экономика

Банк «Открытие»: пандемия не уменьшила доходы почти для половины жителей ЮФО

Экономика 12.11.2020 17:10
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12.11.2020 17:10


Продолжающаяся почти год пандемия COVID-19 в целом нанесла ощутимый урон доходам домохозяйств Южного федерального округа и изменила структуру их расходов. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие»*, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.
Для 49% жителей округа доходы или не изменились, или даже выросли. 51% респондентов заявили о снижении личных доходов из-за коронавируса, но лишь 16% из них считают эти потери значительными.
Изменение доходов южан в период пандемии сопровождается ростом расходов. Об этом заявили 50% опрошенных, из которых для 11% траты выросли существенно. 27% не заметили изменений в расходах, а 16% оценили снижение как небольшое. 7% заявили о существенном снижении.
Пандемия заметно повлияла и на структуру расходов населения. 48% респондентов стали больше платить за продукты питания, медицинские услуги и лекарства. 31% потребовалось закупать больше бензина, а у 29% опрошенных выросли траты на детей; у 23% на одежду.
При этом расходы на путешествия и развлечения сократились у 54% и 52% соответственно. 26% опрошенных сократили статью «занятия спортом», а 21% урезали траты на алкоголь.
*Опрос проведен банком «Открытие» 5-9 ноября по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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