Экономика

Обучение, финансы, CRM: что предлагает «Зелёная неделя» для бизнеса?

Экономика 12.11.2020 15:34 Новости компаний
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12.11.2020 15:34 Новости компаний


В честь 179-летия Сбербанка сегодня в России стартовала акция «Зелёный день». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, она пройдет 11‒12 ноября для частных клиентов, и 11‒17 ноября — для корпоративных клиентов. Какие предложения предлагает «Зелёная неделя для бизнеса» — в нашем материале. 
Если зайти на страницу акции, стоит обратить внимание на раздел «Полезные сервисы», где представлены предложения по нефинансовым сервисам Сбера. К примеру, по акции можно создать аккаунт в Моей торговле и получить все возможности сервиса бесплатно на 60 дней. Для новых клиентов при подключении сервиса CRM24 по промокоду предоставляются два месяца бесплатной подписки на тариф «Проект.Про». Решить правовые вопросы поможет сервис «Юрист для бизнеса» — при приобретении годовой подписки на любом тарифе в рамках «Зелёной недели» два месяца в подарок. А сервис 2ГИС предлагает полугодовую скидку при покупке рекламы на своей площадке.
Научиться новому поможет прокачка бизнес-навыков от Сбера и Google. Зарегистрировавшись на платформе Бизнес класс, предприниматель получит доступ ко всем курсам бизнес-навыков бесплатно и онлайн.
Для развития бизнеса в «Зелёную неделю» Сбер предлагает традиционные банковские продукты на специальных условиях. Так, например, при оформлении бизнес-карты Mastercard, участник акции получает кешбэк за покупки до конца года. При подаче заявки на кредитную бизнес-карту первые 1500 клиентов получат повышенный льготный период по кредитной бизнес-карте на 100 дней. Кроме того, при подключении эквайринга в СберБизнес предприниматели смогут принимать безналичную оплату по специальному промотарифу в течение трех месяцев. Доступны и специальные условия для работы с персоналом: подключение зарплатного проекта в интернет-банке СберБизнес в дни акции дает возможность выплачивать зарплату сотрудникам без комиссии до конца года. 
Есть у Сбера и предложения для тех, кто планирует выход на внешний рынок. При подключении пакета услуг «ВЭД без границ», будет возможность получить фиксированную ставку за конверсию на все время действия пакета. 
Это далеко не полный перечень опций, которые могут подключить себе юридические лица и индивидуальные предприниматели. Подробности и условия акции, а также все акционные предложения для бизнеса можно изучить на сайте www.sber.ru/179/business/.
Справка: «Зелёный день», как и «Зелёная неделя для бизнеса», приуроченные ко дню рождения Сбера, проходят уже третий год подряд. В 2018 году участниками акции стали миллионы россиян. К мероприятию сразу присоединились не только компании экосистемы Сбера, но и десятки партнёров по всей стране. По итогам акции продажи выросли в разы, позитивный эффект отметили как покупатели, так и продавцы, поэтому самый выгодный день в году стал новой традицией, заметной для всей страны. 
В 2019 году «Зелёный день» значительно набрал обороты, за два дня акции было обработано рекордное за всю историю банка количество кредитных заявок — 760 тысяч. А сайт акции посетило 7,1 млн уникальных пользователей.

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