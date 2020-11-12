Экономика

В Волгоградском регионе сокращаются энергодолги

Экономика 12.11.2020 13:01
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12.11.2020 13:01


Дебиторская задолженность контрагентов «Россети Юг» сократилась на 192,3 млн.рублей за 9 месяцев текущего года, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт энергетиков.
Ключевое влияние на динамику снижения задолженности оказало погашение задолженности гарантирующим поставщиком Волгоградской области ПАО «Волгоградэнергосбыт», а также прямыми потребителями Волгоградского филиала «Россети Юг». В результате  долги за поставленную электроэнергию на начало октября текущего года снизились более чем на 1 млрд. рублей. Это позволило компании выйти в плюс несмотря на рост задолженности по другим регионам.
По данным гарантирующего поставщика Волгоградского региона, ПАО «Волгоградэнергосбыт» вносит свой вклад в стабильную работу энергосистемы региона, продолжая выполнять графики погашения задолженности, возникшей из-за неплатежей проблемных потребителей прежних лет. К примеру, долги за электроэнергию только ВОАО «Химпром», волгоградского обанкротившегося завода, составляют более 4 миллиардов рублей.
Несмотря на сложившуюся ситуацию ПАО «Волгоградэнергосбыт» по октябрь 2020 года включительно на 100 процентов выполнил обязательства  по соглашениям с ПАО «Россети» и АО «ВМЭС»: в части оплаты текущих начислений и погашения задолженности по договорам транспорта электрической энергии без учета выплат пеней задолженность снижена более, чем на 1 млрд. 200 млн. руб.
Напомним, что в середине 2020 года ПАО «Волгоградэнергосбыт» в целях  стабилизации взаиморасчетов с сетевыми компаниями и погашения задолженности прошлых лет перед поставщиками ОРЭМ были заключены соответствующие соглашения в основными кредиторами на срок до 2024-2028 годов.
За платежной дисциплиной гарантирующего поставщика следит Наблюдательный совет Ассоциации «НП Совет рынка», контролирующий исполнение участниками оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) правил и регламентов.  Помимо руководства Минэнерго России и других федеральных чиновников в состав совета входят представители крупнейших энергокомпаний России, таких как ПАО «РусГидро», АО «Концерн Росэнергоатом», ПАО «Интер РАО», ООО «Газпром Энергохолдинг», ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», ПАО «Т Плюс», АО «СУЭК» и др.

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