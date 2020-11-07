На роковой трассе в Волгоградской области в жутком ДТП погибли двое ростовчан

Происшествия 07.11.2020 09:47
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07.11.2020 09:47
Жуткое ДТП, закончившееся смертью двоих человек, произошло накануне на одной из самой опасных трасс региона «Волгоград-Каменск-Шахтинский». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, по предварительным данным, в 16-28 час. на 122 км магистрали 36-летняя жительница Ростовской области, управляя автомашиной «Лифан Х-60», при совершении обгона выехала на полосу встречного движения. В результате легковушка врезалась в«КАМАЗ-5490» под управлением 25-летнего жителя Краснодарского края. 43-летний пассажир иномарки от полученных травм скончался на месте, женщина-водитель доставлена в больницу, где через час умерла от полученных травм.
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