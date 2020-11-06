В больницах Волгограда опробовали новый метод лечения COVID-19 азотом

Здравоохранение 06.11.2020 15:20
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06.11.2020 15:20
В больницах №4 и №5 Волгограда стали применять новый метод лечения коронавируса. Как рассказал сегодня на брифинге заместитель председателя облздрава Николай Алимов, по решению клинического совета региона, который возглавляет губернатор, закуплены концентраторы азота, которые наряду с плазмой крови и гелиево-кислородной смесью дают неплохие результаты, сообщает ИА «Высота 102».
«Данные аппараты уже опробованы на пациентах, которые находятся в тяжелом состоянии или состоянии средней тяжести. Будем наблюдать за тем, какой эффект они дают. В ближайшее время последуют выводы об их эффективности», - пояснил Алимов.
В инфекционных госпиталях Волгоградской области сейчас лежит 6461 пациент, из которых пневмонии нет только у 229. В реанимации находятся 332 человека, на ИВЛ – 95.
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