В больницах Волгограда опробовали новый метод лечения COVID-19 азотом





В больницах №4 и № 5 Волгограда стали применять новый метод лечения коронавируса. Как рассказал сегодня на брифинге заместитель председателя облздрава Николай Алимов, по решению клинического совета региона, который возглавляет губернатор, закуплены концентраторы азота, которые наряду с плазмой крови и гелиево-кислородной смесью дают неплохие результаты, сообщает ИА «Высота 102».

«Данные аппараты уже опробованы на пациентах, которые находятся в тяжелом состоянии или состоянии средней тяжести. Будем наблюдать за тем, какой эффект они дают. В ближайшее время последуют выводы об их эффективности», - пояснил Алимов.

В инфекционных госпиталях Волгоградской области сейчас лежит 6461 пациент, из которых пневмонии нет только у 229. В реанимации находятся 332 человека, на ИВЛ – 95.



