Экономика 06.11.2020 15:01
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06.11.2020 15:01
ВТБ запустил пилотный проект по выдаче кредитов на исполнение государственного и муниципального заказа клиентам среднего и малого бизнеса*. Заемные средства предоставляются под залог имущественных прав по финансируемому контракту. График платежей по кредиту синхронизирован с поступлениями от заказчика.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка«Кредит на Госзаказ» выдается на сумму от 5 до 50 млн рублей на срок от одного месяца до трех лет. Для оформления кредита требуется такой же перечень документов, что и для получения гарантии на исполнение обязательств по контракту. Таким образом, предприниматели – участники государственных и муниципальных закупок – могут получить в ВТБ пакетное финансирование, собрав единый пакет документов.
Выдача разовых кредитов и траншей по невозобновляемой кредитной линии в рамках продукта «Кредит на Госзаказ» осуществляется в соответствии с графиком расходов на исполнение обязательств по контракту.
«“Кредит на Госзаказ” позволит среднему и малому бизнесу получить целевой объем финансирования без предоставления дополнительного залогового обеспечения. Для комфорта клиентов мы предусмотрели соответствие графика платежей по кредиту графику планируемых поступлений по госконтракту, благодаря чему можно не отвлекать собственные оборотные средства на исполнение кредитных обязательств», − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент банка ВТБ.
Для оформления «Кредита на Госзаказ» необходимо представить государственный контракт, на цели финансирования которого предназначен кредит, и сопутствующие ему документы.
Продукт доступен клиентам среднего и малого бизнеса во всех регионах присутствия ВТБ.
*Согласно Федеральным законам № 44-ФЗ, № 223-ФЗ и Постановлению №615-ПП.
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