Экономика

ВТБ запустил специальные кредиты для среднего и малого бизнеса, участвующего в исполнении госзаказа

Экономика 06.11.2020 15:01
0
06.11.2020 15:01


ВТБ запустил пилотный проект по выдаче кредитов на исполнение государственного и муниципального заказа клиентам среднего и малого бизнеса*. Заемные средства предоставляются под залог имущественных прав по финансируемому контракту. График платежей по кредиту синхронизирован с поступлениями от заказчика.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка«Кредит на Госзаказ» выдается на сумму от 5 до 50 млн рублей на срок от одного месяца до трех лет. Для оформления кредита требуется такой же перечень документов, что и для получения гарантии на исполнение обязательств по контракту. Таким образом, предприниматели – участники государственных и муниципальных закупок – могут получить в ВТБ пакетное финансирование, собрав единый пакет документов.
Выдача разовых кредитов и траншей по невозобновляемой кредитной линии в рамках продукта «Кредит на Госзаказ» осуществляется в соответствии с графиком расходов на исполнение обязательств по контракту.
«“Кредит на Госзаказ” позволит среднему и малому бизнесу получить целевой объем финансирования без предоставления дополнительного залогового обеспечения. Для комфорта клиентов мы предусмотрели соответствие графика платежей по кредиту графику планируемых поступлений по госконтракту, благодаря чему можно не отвлекать собственные оборотные средства на исполнение кредитных обязательств», − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент банка ВТБ.
Для оформления «Кредита на Госзаказ» необходимо представить государственный контракт, на цели финансирования которого предназначен кредит, и сопутствующие ему документы.
Продукт доступен клиентам среднего и малого бизнеса во всех регионах присутствия ВТБ.
*Согласно Федеральным законам № 44-ФЗ, № 223-ФЗ и Постановлению №615-ПП.
 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Бейкер стрит.Кв-ры с индивидуальным отоплением!Сданные дома и стройка.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Кислородный баллончик 9 и 17 литров. 8 800 5 503 503
Экономика
06.11.2020 17:57
Экономика 06.11.2020 17:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.11.2020 12:03
Экономика 06.11.2020 12:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.11.2020 11:30
Экономика 06.11.2020 11:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.11.2020 09:49
Экономика 06.11.2020 09:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.11.2020 11:22
Экономика 05.11.2020 11:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.11.2020 10:30
Экономика 05.11.2020 10:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.11.2020 08:39
Экономика 05.11.2020 08:39
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.11.2020 20:13
Экономика 03.11.2020 20:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.11.2020 16:11
Экономика 03.11.2020 16:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.11.2020 14:03
Экономика 03.11.2020 14:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.11.2020 13:58
Экономика 03.11.2020 13:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.11.2020 13:23
Экономика 03.11.2020 13:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.11.2020 09:39
Экономика 03.11.2020 09:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.11.2020 09:09
Экономика 03.11.2020 09:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.11.2020 16:03
Экономика 02.11.2020 16:03
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:42
В Волгограде бизнес лодочника Леонида Жданова «обложили» штрафамиСмотреть фотографии
21:10
Не создавать искусственный ажиотаж в аптеках попросили чиновники волгоградцевСмотреть фотографииCмотреть видео
19:05
Умеренные дожди: ноябрь в Волгоградской области набирает оборотыСмотреть фотографии
17:57
Сбербанк и платёжная система «Мир» запустили YouTube-шоу для пенсионеровСмотреть фотографии
17:09
В Волжском трое рэкетиров пытались отжать бизнес у владельца магазинаСмотреть фотографии
16:39
Грозит пожизненное: суд в Волгоградской области арестовал подозреваемого в убийстве 10-летней девочки (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:37
Чиновники повысили родительскую плату за детские сады в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:20
В больницах Волгограда опробовали новый метод лечения COVID-19 азотомСмотреть фотографии
15:10
Ужас на переходе: под Волгоградом водитель на скорости врезался в детей с мамойСмотреть фотографииCмотреть видео
14:27
Скорая помощь в Волгоградской области разгрузилась после просьб не беспокоить "по пустякам"Смотреть фотографии
14:15
Губернатор Волгоградской области отдал свою служебную иномарку медикамСмотреть фотографииCмотреть видео
12:16
Еще две смерти принес коронавирус в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:03
Пандемии вопреки: в Котельниково введен в эксплуатацию новый жилой корпусСмотреть фотографии
11:41
Житель Волгоградской области Насиб Амирастанов незаконно вырубил 143 белых акацииСмотреть фотографии
11:30
Падение доходов и рост госдолга ожидают бюджет Волгоградской области в 2021 годуСмотреть фотографии
10:15
В центре Волгограда машина с девушкой-водителем сбила насмерть пенсионераСмотреть фотографии
09:49
Зелёный день от Cбера: 20%-й дисконт на квартиры и сотни товаров и услуг со скидкой до 70%Смотреть фотографии
08:39
В Волгоградской области выставили на аукцион дом ожидания и гаражиСмотреть фотографии
21:25
В Советском районе Волгограда на две ночи закроют тоннель на Второй ПродольнойСмотреть фотографии
20:35
Антибиотики возвращаются?: Волгоградская область закупила партию дефицитных препаратов для лечения коронавирусаСмотреть фотографии
18:49
Задушил и спрятал в лесу: пропавшую под Волгоградом школьницу нашли мертвой (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:17
Ковидному диссиденту Станиславу Терентьеву задали вопросы в Волгоградском облсудеСмотреть фотографии
15:40
Перестало биться сердце Николая Петровича МелиховаСмотреть фотографии
15:33
Не дожил до сорока: коронавирус в Волгоградской области добрался до молодыхСмотреть фотографии
15:22
От «Сердца» до «Скамьи примирения»: в Волгограде определили подрядчика реконструкции оживленного бульвараСмотреть фотографии
15:08
В лифтах волгоградского бизнес-центра нашли нарушителей масочного режимаСмотреть фотографии
14:05
В Волгограде в хищении почти полмиллиарда из бюджета обвиняется руководство сельхозфирмыСмотреть фотографии
12:52
Тысячи алых гвоздик и почетный караул: В Волгограде простились с Николаем Максютой (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
11:51
Количество новых заразившихся коронавирусом в Волгоградской области зашкаливаетСмотреть фотографии
11:33
Умер Почетный гражданин города-героя ВолгоградаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 