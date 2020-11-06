Ужас на переходе: под Волгоградом водитель на скорости врезался в детей с мамой

Происшествия 06.11.2020 15:10
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06.11.2020 15:10
Две сестры 4-х и 8-ми лет сегодня рано утром были сбиты на пешеходном переходе у дома №17 на улице Мира в Волжском, сообщает ИА «Высота 102». Как уточнили в ГУ МВД России по региону, дети переходили дорогу вместе с мамой. Пешеходный переход оборудован действующей световой сигнализацией, ограждением, разметкой, знаками. После удара автомобиля, за рулем которого был 68-летний житель Волжского, девочки были доставлены в больницу.
Видео предоставлено ГУ МВД России по Волгоградской области
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