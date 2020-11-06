Расследования

В Волгоградской области будут судить покалечившегося своего сына в пьяной гонке дачника

Расследования 06.11.2020 10:41
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06.11.2020 10:41


В Городищенский районный суд Волгоградской области поступило уголовное дело в отношении водителя, по вине которого пострадал 8-летний ребенок. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов  общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, трагический случай произошел 22 июня этого года. Алексей З. сел за руль «CHEVROLET LACHETTI» в состоянии алкогольного опьянения и поехал в сторону СНТ «Птицевод».  Увидев в зеркало заднего вида автомобиль сотрудников ДПС и  опасаясь привлечения к административной ответственности, обвиняемый попытался скрыться. Однако не справился с управлением, в результате машина опрокинулась в кювет. Находившийся на переднем пассажирском сидении сын обвиняемого выпал из автомобиля и получил тяжелые травмы в виде перелома костей черепа, ушиба головного мозга и перелома костей таза.  Следственным отделом ОМВД РФ по Городищенскому району Волгоградской области в отношении Алексея З. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 264 УК РФ. Вину в инкриминируемом преступлении он признает в полном объеме, в содеянном раскаивается.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области от 22 июня 2020 года. 

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