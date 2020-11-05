В Волгограде в хищении почти полмиллиарда из бюджета обвиняется руководство сельхозфирмы

Расследования 05.11.2020 14:05
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05.11.2020 14:05
Обвинительное заключение по уголовному делу о хищении более 460 миллионов рублей бюджетных средств утверждено прокуратурой региона. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, под суд идут генеральный директор, фактический руководитель коммерческой организации, а также их знакомая. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, в составе организованной группы). По сведениям информагентства, речь идет об ООО «Биотех».
Следствие выдвигает версию, что обвиняемые зарегистрировали юридическое лицо и путем создания фиктивного документооборота отчитывались в налоговые органы якобы о понесенных затратах на приобретение сельскохозяйственной продукции у ряда подконтрольных организаций.
Фактически же продукция приобреталась напрямую у сельхотоваропризводителей, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость, а затем перепродавалась. Таким способом, считают в СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области, при помощи многоступенчатой системы фиктивных договорных правоотношений с фирмами-однодневками фигуранты уголовного дела в период с 2011 по 2016 гг совершили хищение бюджетных средств в виде необоснованного возмещения НДС на общую сумму более 460 млн.рублей.
Уголовное дело по существу будет рассматривать Советский районный суд Волгограда.
Санкция ч.4 ст.159 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
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