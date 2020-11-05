ВТБ выдал рекордные 100 млрд рублей ипотеки в октябре

Экономика 05.11.2020 11:22
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05.11.2020 11:22
По итогам 10 месяцев 2020 года ВТБ выдал более 282 тысяч ипотечных кредитов на 731 млрд рублей. Объем продаж стал рекордным в истории банка и превысил не только результат за январь-октябрь прошлого года почти на 40%, но и всего 2019 года – на 8%.
Нынешней осенью спрос на ипотечные кредиты ВТБ впервые превысил рекордные значения марта этого года. В сентябре объём продаж составил 89,6 млрд рублей, в октябре – почти 100 млрд рублей. По сравнению с октябрем 2019 г. результат вырос на 58%, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
В связи с общим снижением ставок в течение года активный спрос заемщики проявляют к рефинансированию своих действующих кредитов. За 10 месяцев их доля достигла 28% (по объему продаж) против 9% за аналогичный период 2019 г. Всего с начала года более 91 тыс. клиентов смогли снизить свои ставки благодаря предложению ВТБ и оформить ипотеку на 204 млрд рублей.
Еще одним драйвером роста остается «Ипотека с господдержкой 2020», ставка по которой в ВТБ установлена на уровне 6,1%. За все время работы по программе – с апреля по ноябрь – ВТБ выдал более 45 тысяч кредитов на сумму более 138 млрд рублей.
«По нашей оценке, объем продаж жилищных кредитов в России по итогам этого года вырастет примерно на четверть, до рекордных 3,6 трлн рублей, из которых около 900 млрд придется на льготную ипотеку. ВТБ свой рекорд продаж уже установил – выдачи по итогам 10 месяцев составили 731 млрд рублей, что превышает результат всего 2019 года и является абсолютным максимумом в истории банка. При этом мы отмечаем сохранение качественного уровня портфеля ипотечных кредитов и высокую платежную дисциплину заемщиков. Этому способствуют рекордно низкие процентные ставки в совокупности с мерами поддержки, которые были оказаны гражданам в этом году в период пандемии», – комментирует Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.
Кроме основной программы льготного кредитования клиенты ВТБ также активно используют возможности и других направлений госсубсидирования. По «Ипотеке с господдержкой для семей с детьми» и ставкой 5% банк провел с начала ее действия более 27 тыс. сделок на 76 млрд рублей. В рамках программы «Дальневосточная ипотека» ВТБ предлагает заемщикам ставку 1%. С начала действия программы недвижимость приобрели более 2 тыс. клиентов на 7,7 млрд рублей.
По итогам 10 месяцев регионами-лидерами по объему выданной ипотеки в ВТБ стали Москва и область (246,9 млрд руб.), Санкт-Петербург и Ленобласть (60,9 млрд руб.), Республика Татарстан (27,9 млрд руб.), Новосибирская (26 млрд руб.) и Свердловская области 21,3 млрд руб.). По итогам 10 месяцев года средний чек составляет 2,6 млн, что на 5% выше аналогичного показателя прошлого года – 2,5 млн руб.
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