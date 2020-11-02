Волгоградский «КАУСТИК» победил в конкурсе, организованном Российским Союзом химиков

Экономика 02.11.2020 12:07
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02.11.2020 12:07
АО «КАУСТИК» – основное предприятие группы компаний «НИКОХИМ» – стало победителем Всероссийского отраслевого конкурса «5 звезд. Лидеры химической отрасли».
Престижное соревнование, в котором принимают участие холдинги, крупные, средние и малые компании химической промышленности РФ, Российский Союз химиков проводит несколько лет подряд. Большинство из почти сотни показателей, по которым жюри оценивает деятельность номинантов, связаны с охраной труда и здоровьем сотрудников, социальными гарантиями, природоохранной деятельностью предприятий. Также учитываются объемы производства продукции и основные итоги финансово-хозяйственной деятельности.
В категории холдингов, корпораций и объединений у волгоградского «КАУСТИКа» наилучшие результаты, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. В частности, на предприятии ежегодно растут затраты на мероприятия по охране труда – с 246,2 млн. рублей в 2017 году до 331,8 млн. рублей в 2019 году. Также увеличивается финансирование природоохранных мероприятий и расходы на охрану окружающей среды – с 373,6 млн. рублей в 2017 году до 476,8 млн. рублей в 2019 году.
Стабильная работа всех производственных участков технологически сложного химического производства, социальное партнерство, постоянная забота о здоровье и качественной профессиональной подготовке работников, регулярное взаимодействие с профильными учебными заведениями региона и России, уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду – это первоочередные задачи, с которыми уже более полувека коллектив «КАУСТИКа» успешно справляется. Это подтверждается и победами в престижных региональных и общероссийских конкурсах.
Кроме первенства в конкурсе «5 звезд. Лидеры химической отрасли» АО «КАУСТИК» признан победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Также в октябре этого года директор по производству предприятия Виталий Ригерт признана лучшим в номинации «Промышленность» федерального конкурса управленцев «Менеджер года».
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