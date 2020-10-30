Здравоохранение 30.10.2020 11:51
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30.10.2020 11:51
Четыре смерти от коронавируса зарегистрировано в Волгоградской области за последние сутки. Количество погибших достигло 203 человек, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф. За последний день выявлено 199 новых случаев заболевания. Всего с начала пандемии в регионе заболели 20118 человек, из которых почти 17,34 тысячи – выздоровели.
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