



Опубликованы телефоны горячей линии для жителей Волгограда и Волжского, которые не смогли дозвониться до своих поликлиник. Как сообщает ИА «Высота 102», телефоны действуют на территории всех районов областного центра и Волжского.

Если не получается дозвониться в поликлинику, можно воспользоваться услугами колл-цетра по приему, обработке и передаче информации в амбулаторно- поликлинические учреждения Волгограда и Волжского.

Если у вас температура, вам нужно вызвать врача, выписать рецепт, сдать анализы или получить результаты анализов, волонтеры колл-центра примут и направят в поликлинику ваши данные, после чего работники поликлиники свяжутся с позвонившими.

Ранее руководство облкомздрава сообщало о намерении организовать колл-центр, чтобы разгрузить телефоны поликлиник, куда заболевшие жители региона не могли дозвониться днями. Корреспондент ИА «Высота 102» позвонил по всем указанным телефонам и констатирует – есть дозвон! Причем время ожидания до связи с оператором составило всего несколько секунд.



