Общество 28.10.2020 14:34
0
28.10.2020 14:34
Опубликованы телефоны горячей линии для жителей Волгограда и Волжского, которые не смогли дозвониться до своих поликлиник. Как сообщает ИА «Высота 102», телефоны действуют на территории всех районов областного центра и Волжского.
Если не получается дозвониться в поликлинику, можно воспользоваться услугами колл-цетра по приему, обработке и передаче информации в амбулаторно- поликлинические учреждения Волгограда и Волжского.
Если у вас температура, вам нужно вызвать врача, выписать рецепт, сдать анализы или получить результаты анализов, волонтеры колл-центра примут и направят в поликлинику ваши данные, после чего работники поликлиники свяжутся с позвонившими.
Ранее руководство облкомздрава сообщало о намерении организовать колл-центр, чтобы разгрузить телефоны поликлиник, куда заболевшие жители региона не могли дозвониться днями. Корреспондент ИА «Высота 102» позвонил по всем указанным телефонам и констатирует – есть дозвон! Причем время ожидания до связи с оператором составило всего несколько секунд.
Реклама
На юге Волгограда в коммунальных траншеях от безнадеги выросли тополя28.10.2020 17:15
Общество 28.10.2020 17:15
Власти Волжского уличили в особых отношениях с некоторыми УК28.10.2020 14:18
Общество 28.10.2020 14:18
В ходе Всероссийской недели финансовой грамотности специалисты Сбера расскажут о правилах ответственного финансового поведения28.10.2020 11:37
Общество 28.10.2020 11:37
«Потолок стал стеной»: в Волгограде взрыв газа чудом не разнес дом28.10.2020 11:37
Общество 28.10.2020 11:37
«Никто, кроме нас!»: губернатор Волгоградской области узнает о настроениях жителей28.10.2020 08:52
Общество 28.10.2020 08:52
В волгоградском облкомздраве прокомментировали организацию экспресс-тестов на коронавирус для онкобольных27.10.2020 19:59
Общество 27.10.2020 19:59
В Волгограде на три недели закроют движение по улице Воронова27.10.2020 18:38
Общество 27.10.2020 18:38
«Колл-центр настраивается»: жителям Волгоградской области обещают дозвон до поликлиник27.10.2020 17:19
Общество 27.10.2020 17:19
В Волгограде осужден осквернитель памятника защитникам Сталинграда27.10.2020 16:13
Общество 27.10.2020 16:13
«Золотой» возраст: представители филиала ООО «Капитал МС» продолжают оказывать волонтерскую помощь во всех районах Волгоградской области27.10.2020 15:29
Общество 27.10.2020 15:29
На бесплатные лекарства для пожилых из бюджета Волгоградской области выделено 100 миллионов рублей27.10.2020 14:26
Общество 27.10.2020 14:26
В Волгограде провели рейд по «лохматым» трубам27.10.2020 11:25
Общество 27.10.2020 11:25
В Волгограде известная строительная фирма получит еще один крупный контракт на возведение школы27.10.2020 10:06
Общество 27.10.2020 10:06
Умер один из самых выдающихся художников Волгограда26.10.2020 12:15
Общество 26.10.2020 12:15
Коронавирус разбушевался: в Волгоградской области нет улучшения ситуации26.10.2020 11:53
Общество 26.10.2020 11:53
Реклама