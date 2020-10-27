На трассе Волгоградской области погиб пожилой водитель «МАЗа»

Происшествия 27.10.2020 10:15
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27.10.2020 10:15
Трагедия произошла в Михайловском районе накануне. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, по предварительной информации около часа дня 61-летний водитель, управляя автомашиной «МАЗ», двигаясь по автодороге «Михайловка – Серафимович» со стороны г. Михайловки в сторону г. Серафимович, на 63 км. не справился с управлением. В результате грузовик вылетел на обочину и опрокинулся в кювет. Водитель от полученных травм скончался в больнице, 45-летний пассажир госпитализирован.
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