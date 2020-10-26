



С учетом осложняющейся санитарно-эпидемиологической обстановки в Волгоградской области будут проработаны предложения по увеличению объемов дистанционного образовательного процесса в учебных заведениях. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу аппарата губернатора, вопрос обсуждался сегодня на традиционном оперативном совещании в администрации. Губернатор Андрей Бочаров заявил, что в срок до 30 октября областному комитету образования совместно с руководителями вузов и филиалов вузов, расположенных на территории Волгоградской области, необходимо проработать возможность увеличения количества лекционных занятий, проводимых с применением дистанционных технологий: «Совместно с Роспотребнадзором в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации в конкретных муниципальных образованиях — проработать и представить предложения по дальнейшей организации школьного образовательного процесса. В том числе по введению обучения с применением дистанционных технологий в начальных, основных и старших классах, а также возможности изменения сроков каникул, их продлению и другим мероприятиям».

Напомним, с сегодняшнего дня для учеников 84% школ Волгоградской области начались плановые осенние каникулы.





По данным региональной администрации , на прошедшей неделе карантинные ограничения из-за коронавируса были введены по школам в четырех муниципальных образованиях, по детским садам —в семи муниципальных образованиях. Ограничения вводились в 15 организациях среднего профобразования, девяти вузах и пяти филиалах вузов.



