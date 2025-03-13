Общество

Просрочку и поддельные продукты нашли в школах и детсадах Волжского

Общество 13.03.2025 11:33
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13.03.2025 11:33


Две организации привлечены к административной ответственности за поставку в социальные учреждения непроверенной и сомнительной продукции. Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении Ростехнадзора, хозяйствующие субъекты занимались организацией питания в школах и детсадах Волжского и Быковского района Волгоградской области. 
Данные факты вскрылись во время совместной проверки Россельхознадзора и прокуратуры Волгоградской области 30 общеобразовательных и дошкольных организаций. Мероприятия проходили с ноября 2024 по февраль 2025 года. 
По результатам проверок управлением зафиксировано 46 нарушений действующего законодательства. В частности, использование продукции без ветеринарных сопроводительных документов и без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Также была обнаружена продукция с истекшим сроком годности. Кроме того, по результатам анализа данных ФГИС «Меркурий» выявлено несвоевременное гашение электронных ветеринарных сопроводительных документов и поступление сливочного масла с фантомной площадки, на которое был аннулирован производственный сертификат.  
Должностным лицам вынесены представления. Постановления управления по делам об административных правонарушениях вступили в законную силу.
Фото V102.RU (архив)

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