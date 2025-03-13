Происшествия

В Саратовской области перевернулся автобус с детьми: четверо госпитализированы

Происшествия 13.03.2025 12:01
0
13.03.2025 12:01


Сегодня, 13 марта, в Саратовской области перевернулся автобус с детьми-спортсменами, который направлялся в Самарскую область на соревнования. Как сообщает ИА «СарИнформ», в момент дорожно-транспортного происшествия в салоне автобуса находились 12 детей, тренер и сопровождающий. 

Инцидент случился рано утром на дороге Пугачев – село Натальино, у села Красная Речка в Пугачевском районе. Микроавтобус марки Mercedes-Benz под управлением 61-летнего водителя сначала задел обочину, после чего слетел в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате аварии пострадали четверо подростков от 11 до 14 лет. К счастью, дети серьезно не пострадали – они уже были осмотрены врачами районной больницы. 

Прокуратура региона проводит проверку по факту происшествия. 

Фото: ГИБДД по Саратовской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
13.03.2025 11:44
Происшествия 13.03.2025 11:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.03.2025 17:51
Происшествия 12.03.2025 17:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.03.2025 15:01
Происшествия 12.03.2025 15:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.03.2025 19:39
Происшествия 11.03.2025 19:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.03.2025 14:21
Происшествия 11.03.2025 14:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.03.2025 13:00
Происшествия 11.03.2025 13:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.03.2025 11:14
Происшествия 11.03.2025 11:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.03.2025 10:41
Происшествия 11.03.2025 10:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.03.2025 10:11
Происшествия 11.03.2025 10:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.03.2025 09:57
Происшествия 11.03.2025 09:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.03.2025 21:58
Происшествия 10.03.2025 21:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.03.2025 19:15
Происшествия 10.03.2025 19:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.03.2025 17:41
Происшествия 10.03.2025 17:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.03.2025 13:37
Происшествия 10.03.2025 13:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.03.2025 09:47
Происшествия 10.03.2025 09:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:55
Совфед отклонил законопроект об умерщвлении животных в приютахСмотреть фотографии
13:30
В Жирновске поместили в СИЗО участника массового избиения в баре «Лагуна»Смотреть фотографии
13:20
В Волгоградской области похоронят 45-летнего бойца Михаила ЧиковаСмотреть фотографии
12:59
В Волгограде владелицу «резиновой» квартиры оштрафовали на 120 тыс. рублейСмотреть фотографии
12:51
Треть проверенного в Волгоградской области молока признали ненормальнымСмотреть фотографии
12:34
Волгоградский экс-депутат пристыдил Матвиенко за слова об абитуриентах из провинцииСмотреть фотографии
12:11
Волгоградец получил срок за автоподставы и кражу металла из детского лагеряСмотреть фотографии
12:08
Яркая поддержка в оранжевом цвете: ЕвроХим-ВолгаКалий помогает медикам подготовиться к ЧССмотреть фотографии
12:01
В Саратовской области перевернулся автобус с детьми: четверо госпитализированыСмотреть фотографии
11:44
Авария на трубопроводе прервала занятия в школе ВолжскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:33
Просрочку и поддельные продукты нашли в школах и детсадах ВолжскогоСмотреть фотографии
11:32
В Волгограде врач-терапевт осуждена за продажу больничныхСмотреть фотографии
11:25
Задержана глава департамента экономического развития Волгограда Анна ЕлисееваСмотреть фотографии
11:08
На юге Волгограда нашли незаконное захоронениеСмотреть фотографии
10:51
В Госдуме предупредили о штрафах за экстремистские стикеры в TelegramСмотреть фотографии
10:06
МЧС запретило волгоградцам сбивать беспилотники подручными средствамиСмотреть фотографии
10:03
На западе Волгограда началось строительство нового трубопроводаСмотреть фотографии
09:51
В Волгограде в Великий пост резко подорожала свеклаСмотреть фотографии
09:29
Андрей Бочаров поручил досрочно открыть пожароопасный сезон из-за жаркой погодыСмотреть фотографии
09:23
Небо над Волгоградом вновь открыли для самолетовСмотреть фотографии
09:20
Чтобы огурцы не засохли: дачники Волгограда массово заключают прямые договоры с энергетикамиСмотреть фотографии
09:04
В Волгограде финальный участок 1-й Продольной остался без проектаСмотреть фотографии
08:40
Росавиация снова закрыла аэропорт Волгограда 13 мартаСмотреть фотографии
08:24
РПН: в Волгоградской области проснулись клещиСмотреть фотографии
07:28
Изъяли крылья и ребра: «Светофор» проиграл Роспотребнадзору в суде ВолгоградаСмотреть фотографии
07:13
Гандболистки «Динамо-Синары» 13 марта сыграют в гостях с «Университетом»Смотреть фотографии
06:53
Аэропорт Волгограда возобновил работу в штатном режимеСмотреть фотографии
23:57
Росавиация: в аэропорту Волгограда введены временные ограниченияСмотреть фотографии
21:38
В Волгограде и области «успокоились» цены на бензинСмотреть фотографии
21:29
В ЦПКиО Волгограда начали строить закрытый тирСмотреть фотографии
 