В Саратовской области перевернулся автобус с детьми: четверо госпитализированы





Сегодня, 13 марта, в Саратовской области перевернулся автобус с детьми-спортсменами, который направлялся в Самарскую область на соревнования. Как сообщает ИА «СарИнформ», в момент дорожно-транспортного происшествия в салоне автобуса находились 12 детей, тренер и сопровождающий.

Инцидент случился рано утром на дороге Пугачев – село Натальино, у села Красная Речка в Пугачевском районе. Микроавтобус марки Mercedes-Benz под управлением 61-летнего водителя сначала задел обочину, после чего слетел в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате аварии пострадали четверо подростков от 11 до 14 лет. К счастью, дети серьезно не пострадали – они уже были осмотрены врачами районной больницы.

Прокуратура региона проводит проверку по факту происшествия.

Фото: ГИБДД по Саратовской области