Яркая поддержка в оранжевом цвете: ЕвроХим-ВолгаКалий помогает медикам подготовиться к ЧС





ЕвроХим-ВолгаКалий продолжает демонстрировать социальную ответственность, поддерживая медицинские учреждения в регионе своего присутствия. На этот раз сотрудники Гремячинского горно-обогатительного комбината передали средства индивидуальной защиты для врачей и медсестер Центральной районной больницы города Котельниково.

Яркие сигнальные костюмы с утеплением предназначены для врачей и фельдшеров, которые примут участие в масштабных областных тактико-специальных учениях. Эти тренировки, организованные Центром медицины катастроф, пройдут с 1 марта по 30 апреля 2025 года и позволят отработать действия при чрезвычайных ситуациях с массовым количеством пострадавших.

– Мы понимаем, насколько важна подготовка медиков к работе в экстремальных условиях. Спецодежда обеспечит им защиту и комфорт, а значит, они смогут быстрее и эффективнее оказывать медицинскую помощь, – отметил директор по персоналу Иван Коляда.





В ходе учений медицинские бригады отработают следующие алгоритмы реагирования: приведение в готовность бригад по сигналу «Сбор», оказание первой медицинской помощи пострадавшим, сортировка пострадавших на границе очага ЧС, эвакуация пострадавших на базу лечебного учреждения. К участию привлечены фельдшерские бригады скорой медицинской помощи и две врачебно-сестринские бригады и хирургического и токсико-терапевтического профиля.

Переданные предприятием средства индивидуальной защиты, включают в себя сигнальные костюмы повышенной видимости для защиты от пониженных температур, которые обеспечат безопасность медиков во время выполнения сложных задач в условиях, приближенных к реальным ЧС.





ЕвроХим-ВолгаКалий уже не в первый раз оказывает помощь больнице города Котельниково. Сотрудники предприятия лично участвуют в благотворительных акциях. Особое внимание работники уделяют детскому отделению больницы, организуя мероприятия для маленьких пациентов, создавая атмосферу заботы и внимания.

Фото: пресс-служба предприятия

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