Опубликовано шокирующее видео кровавой расправы в волгоградском банке











Стали известны подробности драмы, разыгравшейся 23 октября в отделении одного из банков в Центральном районе Волгограда, в котором 30-летний мужчина устроил кровавую расправу. Видео тех страшных событий предоставили ИА «Высота 102» пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области и очевидцы. 30-летний мужчина пришел на разборки в банк с волгоградцем Романом, который якобы оскорбил его сестру, и ударил его по голове. Когда Роман упал, истекая кровью, к нему бросились очевидцы, пытаясь помочь, а негодяй спокойно отправился к выходу. Его даже никто не попытался остановить. Однако вскоре он был задержан полицейскими и признался в содеянном.

Сейчас пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии – у него открытая черепно-мозговая травма. По сведениям информагентства, конфликт произошел из-за ссоры в родительском чате. Устроившему кровавую бойню в банке грозит до 8 лет лишения свободы.



