Общество 24.10.2020 15:51
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24.10.2020 15:51
Закупки сувениров на несколько миллионов рублей провел аппарат Волгоградской облдумы за последний месяц. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, около 1,4 миллиона рублей ушли на приобретение 400 сувенирных наборов, состоящих из статуэток скульптуры Родины-матери, книг о Сталинградской битве, открыток с видами Сталинграда и Волгограда. 1,2 миллиона рублей потратили из бюджета на закупку 200 мужских и женских наручных часов. 100 тысяч рублей аппарат планирует потратить на приобретение 37 увлажнителей воздуха. Еще 246 тысяч рублей ушли на 40 статуэток Родины-матери. Закуплены также 120 наборов рабочих инструментов на 331 тысячу рублей и почти на 150 тысяч – 100 аппаратов для измерения давления. Как говорится в технической документации, сувенирная продукция необходима для мероприятий, проводимых областной думой.
Закупки сувениров аппарат регпарламента проводит традиционно в конце каждого года. В прошлом году, например, на эти цели было потрачено около 14 миллионов рублей.
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