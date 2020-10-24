



Уровень безработицы в Волгоградской области в сентябре 2020 года составил 9,1%. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, такой же показатель фиксировался в регионе и в августе. Однако, если в последний летний месяц количество безработных достигало 113,5 тысяч человек, то в сентябре жителей, не имеющих работы, увеличилось до 114,2 тысяч человек. Волгоградская область по уровню безработицы – вторая в ЮФО. Хуже ситуация только в Калмыкии – 10,3%. В Астраханской области этот показатель фиксируется на уровне 8%, в Ростовской области – на уровне 5%. Самая низкая безработица в ЮФО в Севастополе – 4,5%.



