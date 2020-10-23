



Поволжский банк Сбербанка проанализировал динамику безналичной оплаты проезда в общественном транспорте в преддверии Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, , жители Волгоградской, Оренбургской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей в сентябре 2020 года более 6 млн раз оплатили проезд в общественном транспорте с помощью эквайринга Сбербанка, из них почти 3 млн оплат приходится на Самару. Количество оплат в сентябре в сравнении с прошлым годом увеличилось в 2,5 раза.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «Сегодня транспортный эквайринг Сбербанка работает более чем на 4,5 тысячи транспортных средств в 11 городах присутствия Поволжского банка, и эти цифры продолжают увеличиваться. Удобные, безопасные и инновационные решения помогают миллионам россиян с комфортом перемещаться на общественном транспорте. Мы открыты к сотрудничеству и готовы реализовывать этот удобный для горожан сервис во всех городах Поволжья».

Сегодня оплатить проезд бесконтактной банковской картой или гаджетами в регионах присутствия Поволжского банка Сбербанка можно в общественном транспорте в Самаре, Тольятти, Жигулёвске, Сызрани, Волгограде, Оренбурге, Орске, Новотроицке, Бугуруслане, Саратове и Ульяновске. Сбербанк активно развивает не только наземные, но и подземные транспортные проекты. К примеру, эквайринг Сбербанка работает в метро Самары и в волгоградском метротраме.

Пассажиры могут оплачивать проезд в городском транспорте с помощью бесконтактной банковской карты или смартфона с подключенным сервисом Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay. Бесконтактные платежи на транспорте существенно сокращают время обслуживания пассажира, делая поездку более комфортной. Перевозчикам сервис безналичной оплаты проезда позволяет повысить качество обслуживания клиентов, снизить операционные расходы и увеличить собираемость выручки.