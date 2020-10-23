В отставку ушел председатель комитета администрации Волгоградской области





Председатель регионального комитета строительства, бывший глава Николаевского района области Юрий Чувашин покинул свой пост, сообщает ИА «Высота 102». Должность займет начальник ГАУ ВО «Управление государственной экспертизы проектов» Юрий Седов. Сегодня он будет представлен коллективу комитета пока в качестве временно исполняющего полномочия председателя. Известно, что Юрий Чувашин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Руководство Волгоградской области сделало ставку на 35-летнего Юрия Седова, приняв во внимание его опыт в сфере строительства. В управлении госэкспертизы молодой управленец работал с 2013 года, шагнув по карьерной лестнице от заместителя начальника отдела до руководителя ГАУ. Юрий Седов женат, воспитывает двоих детей. Официальный доход нового председателя областного комитета строительства в 2019 году составил 2 миллиона 99 тысяч 378 рублей, из собственности у Юрия Седова земельный участок 1302 кв.м и жилой дом 276,8 кв.м.

О дальнейших планах экс-главы Николаевского района Юрия Чувашина пока ничего не известно.



