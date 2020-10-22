«Короной» в Волгоградской области делятся по-дружески

Здравоохранение 22.10.2020 18:51
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22.10.2020 18:51
Самый распространенный способ передачи коронавирусной инфекции в Волгоградской области выяснили сотрудники управлении Роспотребнадзора. Как сообщает ИА "Высота 102", анализ опросных листов, которые заполняют в регионе заразившиеся COVID-19, показал, что 8% заболевших посещали магазины, свыше 13% - встречались с родственниками и друзьями, 7,7% однократно посещали медицинские учреждения и только 3% - массовые мероприятия. Такие любопытные данные озвучила сегодня руководитель территориального управления Росптребнадзора Ольга Зубарева. По ее словам, при этом 84% заболевших признались, что не пользовались средствами индивидуальной защиты, не носили маски.
Зубарева также сообщила, что сотрудники Роспотребнадзора регулярно проводят мониторинг товаров, продуктов и воды на наличие вируса. "Положительных находок у нас не было", - объявила руководитель ведомства на брифинге.
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