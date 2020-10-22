Роспотребнадзор нашел источник заразы в волгоградском "Роторе"

Спорт 22.10.2020 17:36
0
22.10.2020 17:36
Сегодня главный санитарный врач Волгоградской области озвучила результаты кропотливого эпидемиологического расследования Роспотребнадзора, которое проводилось по факту заболевания коронавирусом футболистов команды "Ротор". Как сообщает ИА "Высота 102", Ольгу Зубареву на брифинге попросили рассказать, что выяснили сотрудники Роспотребнадзора об источнике заражения игроков спортивной команды, которая из-за этого пропустила два матча РПЛ, заработав подряд два технических поражения.
"Один заболевший. Что, фамилию назвать или что нужно? Ну это же просто передается - воздушно-капельный путь передачи. Поговорил. Даже не обязательно там кашлять или чихать. Просто поговорил с кем-то, близкое общение. Ну, что источник? Источник - какой-то больной человек", - выдала в ответ на вопрос главный санитарный врач региона.
Напомним, что о вспышке коронавирусной инфекции в СК "Ротор" стало известно 12 сентября. После этого произошла скандальная отмена игры с командой из Краснодара, так как волгоградские футболисты могли поставить под угрозу безопасность участников матча. Тогда оперштаб Российской Премьер-Лиги сообщил, что отменил игру "Ротора" с "Краснодаром", так как не получил итоги расследования и решение о допуске к матчу от управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. На официальный запрос "Высоты 102" Ольга Зубарева сообщила, что сотрудники Роспотребнадзора проводят санитарно-эпидемиологическое расследование причин и условий возникновения очага COVID-19 среди игроков и персонала "Ротора". СК "Ротор" и МБУ СК "Зенит" были выданы предписания о выполнении работ по дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний - на стадионах "Волгоград Арена" и "Зенит".
В контрольно-дисциплинарном комитете РФС "Ротору" присудили техническое поражение 0:3 и штраф в сумме 100 000 рублей за нарушение обязательных требований Санитарного регламента Чемпионата России. Позже "Ротор" из-за вспышки коронавируса пропустил игру с "Ростовом", заработав еще одно техническое поражение.
Волгоградская команда не смогла подняться с последнего места турнирной таблицы РПЛ, так и оставшись аутсайдером чемпионата.
Реклама
Волгоградский «Ротор» вылетел из Кубка России после поражения от «Крыльев Советов» - 0:321.10.2020 21:01
Спорт 21.10.2020 21:01
Психанул: фанат "Ротора" задержан в Волгограде за бросок бутылки на поле (ВИДЕО)19.10.2020 13:34
Спорт 19.10.2020 13:34
Волгоградский «Ротор» разбил сердца болельщиков, проиграв "Тамбову" - 0:218.10.2020 16:54
Спорт 18.10.2020 16:54
Матч волгоградского «Ротора» и «Тамбова» пройдет со зрителями14.10.2020 17:11
Спорт 14.10.2020 17:11
Волгоградский «Ротор» сыграл вничью с «Уфой» - 0:003.10.2020 17:06
Спорт 03.10.2020 17:06
Главному тренеру волгоградского «Ротора» перед матчем с «Уфой» стало плохо02.10.2020 19:30
Спорт 02.10.2020 19:30
В волгоградском гандбольном клубе «Каустик» у семи игроков нашли коронавирус30.09.2020 08:25
Спорт 30.09.2020 08:25
Волгоградский «Ротор» проиграл казанскому «Рубину» - 1:327.09.2020 21:59
Спорт 27.09.2020 21:59
Волгоградскому «Ротору» разрешили сыграть с «Рубином»25.09.2020 21:46
Спорт 25.09.2020 21:46
Волгоградскому «Ротору» присудили третье техническое поражение25.09.2020 20:00
Спорт 25.09.2020 20:00
Губернатор Волгоградской области побывал на юге25.09.2020 14:37
Спорт 25.09.2020 14:37
Волгоградскому «Ротору» засчитали техническое поражение за отмененный матч с «Ростовом»22.09.2020 16:16
Спорт 22.09.2020 16:16
В волгоградском "Роторе" надеются на игру с "Рубином"22.09.2020 13:14
Спорт 22.09.2020 13:14
Волгоградский «Ротор» пропустит еще одну игру из-за коронавируса21.09.2020 14:14
Спорт 21.09.2020 14:14
Игрок волгоградского «Ротора» с коронавирусом потренировался с одноклубником на пляже20.09.2020 13:01
Спорт 20.09.2020 13:01
Реклама