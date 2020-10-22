Роспотребнадзор нашел источник заразы в волгоградском "Роторе"





Сегодня главный санитарный врач Волгоградской области озвучила результаты кропотливого эпидемиологического расследования Роспотребнадзора, которое проводилось по факту заболевания коронавирусом футболистов команды "Ротор". Как сообщает ИА "Высота 102", Ольгу Зубареву на брифинге попросили рассказать, что выяснили сотрудники Роспотребнадзора об источнике заражения игроков спортивной команды, которая из-за этого пропустила два матча РПЛ, заработав подряд два технических поражения.

"Один заболевший. Что, фамилию назвать или что нужно? Ну это же просто передается - воздушно-капельный путь передачи. Поговорил. Даже не обязательно там кашлять или чихать. Просто поговорил с кем-то, близкое общение. Ну, что источник? Источник - какой-то больной человек", - выдала в ответ на вопрос главный санитарный врач региона.

Напомним, что о вспышке коронавирусной инфекции в СК "Ротор" стало известно 12 сентября. После этого произошла скандальная отмена игры с командой из Краснодара, так как волгоградские футболисты могли поставить под угрозу безопасность участников матча. Тогда оперштаб Российской Премьер-Лиги сообщил, что отменил игру "Ротора" с "Краснодаром", так как не получил итоги расследования и решение о допуске к матчу от управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. На официальный запрос "Высоты 102" Ольга Зубарева сообщила, что сотрудники Роспотребнадзора проводят санитарно-эпидемиологическое расследование причин и условий возникновения очага COVID-19 среди игроков и персонала "Ротора". СК "Ротор" и МБУ СК "Зенит" были выданы предписания о выполнении работ по дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний - на стадионах "Волгоград Арена" и "Зенит".

В контрольно-дисциплинарном комитете РФС "Ротору" присудили техническое поражение 0:3 и штраф в сумме 100 000 рублей за нарушение обязательных требований Санитарного регламента Чемпионата России. Позже "Ротор" из-за вспышки коронавируса пропустил игру с "Ростовом", заработав еще одно техническое поражение.

Волгоградская команда не смогла подняться с последнего места турнирной таблицы РПЛ, так и оставшись аутсайдером чемпионата.