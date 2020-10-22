Спорт

Роспотребнадзор нашел источник заразы в волгоградском "Роторе"

Спорт 22.10.2020 17:36
0
22.10.2020 17:36


Сегодня главный санитарный врач Волгоградской области озвучила результаты кропотливого эпидемиологического расследования Роспотребнадзора, которое проводилось по факту заболевания коронавирусом футболистов команды "Ротор". Как сообщает ИА "Высота 102", Ольгу Зубареву на брифинге попросили рассказать, что выяснили сотрудники Роспотребнадзора об источнике заражения игроков спортивной команды, которая из-за этого пропустила два матча РПЛ, заработав подряд два технических поражения.
"Один заболевший. Что, фамилию назвать или что нужно? Ну это же просто передается - воздушно-капельный путь передачи. Поговорил. Даже не обязательно там кашлять или чихать. Просто поговорил с кем-то, близкое общение. Ну, что источник? Источник - какой-то больной человек", - выдала в ответ на вопрос главный санитарный врач региона.
Напомним, что о вспышке коронавирусной инфекции в СК "Ротор" стало известно 12 сентября.  После этого произошла скандальная отмена игры с командой из Краснодара, так как волгоградские футболисты могли поставить под угрозу безопасность участников матча. Тогда оперштаб Российской Премьер-Лиги  сообщил, что отменил игру "Ротора" с "Краснодаром", так как не получил итоги расследования и решение о допуске к матчу от управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. На официальный запрос "Высоты 102" Ольга Зубарева сообщила, что сотрудники Роспотребнадзора проводят санитарно-эпидемиологическое расследование причин и условий возникновения очага COVID-19 среди игроков и персонала "Ротора". СК "Ротор" и МБУ СК "Зенит" были выданы предписания о выполнении работ по дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний - на стадионах "Волгоград Арена" и "Зенит". 
В контрольно-дисциплинарном комитете РФС "Ротору" присудили техническое поражение 0:3 и штраф в сумме 100 000 рублей за нарушение обязательных требований Санитарного регламента Чемпионата России. Позже "Ротор" из-за вспышки коронавируса пропустил игру с "Ростовом", заработав еще одно техническое поражение.
Волгоградская команда не смогла подняться с последнего места турнирной таблицы РПЛ, так и оставшись аутсайдером чемпионата. 


Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Защитные бязевые и неопреновые маски
Спорт
21.10.2020 21:01
Спорт 21.10.2020 21:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.10.2020 13:34
Спорт 19.10.2020 13:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.10.2020 16:54
Спорт 18.10.2020 16:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.10.2020 17:11
Спорт 14.10.2020 17:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.10.2020 17:06
Спорт 03.10.2020 17:06
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.10.2020 19:30
Спорт 02.10.2020 19:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.09.2020 08:25
Спорт 30.09.2020 08:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.09.2020 21:59
Спорт 27.09.2020 21:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.09.2020 21:46
Спорт 25.09.2020 21:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.09.2020 20:00
Спорт 25.09.2020 20:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.09.2020 14:37
Спорт 25.09.2020 14:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.09.2020 16:16
Спорт 22.09.2020 16:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.09.2020 13:14
Спорт 22.09.2020 13:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.09.2020 14:14
Спорт 21.09.2020 14:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.09.2020 13:01
Спорт 20.09.2020 13:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:35
Руководитель волгоградского облздрава рассказал о бесплатных лекарствах для больных COVID-19 пенсионеровСмотреть фотографииCмотреть видео
18:51
«Короной» в Волгоградской области делятся по-дружескиСмотреть фотографии
17:36
Роспотребнадзор нашел источник заразы в волгоградском "Роторе"Смотреть фотографииCмотреть видео
17:19
Пьяные покатушки солдат на БМП в Волгограде изучает прокуратураСмотреть фотографииCмотреть видео
16:58
На севере Волгограда реки бесплатной питьевой воды заливают улицуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:33
Главный санврач Волгоградской области – о причинах сбоев при тестировании на COVID-19Смотреть фотографии
16:31
В Волгограде суд обязал «Красный октябрь» выплатить 35 млн рублей за вред окружающей средеСмотреть фотографии
16:29
Аварийность на сетях «Россети Юг – Волгоград» снизилась на 10 %Смотреть фотографии
16:19
Коронавирус уходит из школ и детсадов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:24
«Ростелеком. Лицей» поможет школьникам определиться с будущей профессиейСмотреть фотографии
13:50
На Волжском трубном заводе прошел День безопасности в металлургииСмотреть фотографии
12:37
Кровь с антителами собирают для тяжелобольного врача в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:11
"Зачем ходить по магазинам?": сервис доставки СберМаркет начал продавать товары по цене ниже, чем в обычном магазинеСмотреть фотографии
12:02
Из ковидных госпиталей в Волгоградской области выписывают сотнямиСмотреть фотографии
11:48
В Волгограде бывший директор школы и его зам должны вернуть в бюджет миллион рублейСмотреть фотографии
11:45
Второй пошел: спустя 27 лет в Волгограде поймали участников группового изнасилованияСмотреть фотографии
11:34
Пьяный волгоградец угнал таксиСмотреть фотографии
10:48
Банк «Открытие»: траты на Новый год не изменятся у 44% жителей ЮФОСмотреть фотографии
09:57
В массовом отключении тепла и горячей воды в Волгограде разбирается прокуратураСмотреть фотографии
09:56
Пять человек из Волгограда и Ростова-на-Дону пострадали в ДТПСмотреть фотографии
09:36
Минэкономразвития поддержит важное для Волгоградской области строительство порта на КаспииСмотреть фотографииCмотреть видео
09:17
Бесследное исчезновение мужчины в футболке и трико озадачило следователей под ВолгоградомСмотреть фотографии
07:44
Переболевших ковидом просят поделиться кровью с тяжелобольным волгоградцемСмотреть фотографии
21:01
Волгоградский «Ротор» вылетел из Кубка России после поражения от «Крыльев Советов» - 0:3Смотреть фотографии
18:11
«Гала, не топи!»: жители тонущего дома в Волгограде требуют лишить лицензии непробиваемую УКСмотреть фотографииCмотреть видео
18:01
Красиво жить не запретишь: волгоградцы готовы менять смартфоны раз в два годаСмотреть фотографии
17:34
Утренняя яичница на столе волгоградцев стала обходиться дорожеСмотреть фотографии
17:17
«Людей привозят в бессознательном состоянии»: 60-летняя волгоградка увидела ужасы ковидной больницыСмотреть фотографии
16:59
Детская площадка «Нефтеград» открылась в Красноармейском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
16:09
Депутаты повысят статус и зарплату бывшего замгубернатора Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 