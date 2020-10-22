



Срочно нужна помощь заведующему отделением больницы Фишера в Волжском, кандидату медицинских наук, врачу отоларингологу Сергею Крюкову. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на Telegram-канал ВолгГМУ, у врача диагностировали COVID-19 и 80% поражения легких. Требуется плазма крови III положительной группы от донора, переболевшего COVID-19 от 14 до 40 дней назад.

Коллеги Сергея Крюкова, медперсонал больницы Фишера просят откликнуться тех, кто может помочь.

Кровь для Сергея Александровича Крюкова можно сдать в Волгограде на станции переливания крови по адресу: ул. Голубинская, 9а.

Напомним, что с 19 октября больница им. Фишера стала принимать пациентов с COVID-19. В этом медицинском учреждении оборудовали 500 инфекционных коек для лечения таких больных.