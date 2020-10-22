Происшествия

Пять человек из Волгограда и Ростова-на-Дону пострадали в ДТП

Происшествия 22.10.2020 09:56
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22.10.2020 09:56


Жители Волгоградской и Ростовской областей пострадали в ДТП на трассе "Волгоград-Каменск-Шахтинский" в Суровикинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД по региону, авария произошла накануне вечером на 162 км трассы.
По предварительной информации, 33-летняя женщина-водитель, управляя автомашиной "Равон Р2", двигаясь в сторону Ростова-на-Дону, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем "ВАЗ-21140", под управлением 30-летнего жителя Ростовской области.
В результате ДТП оба водителя и 41-летний пассажир автомашины "ВАЗ" госпитализированы. Самостоятельно обратились в больницу 42-летний и 27-летний пассажиры "ВАЗа".

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