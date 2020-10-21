Общество

10 поручений губернатора: власти Волгоградской области придумали, как дальше противостоять коронавирусу

Общество 21.10.2020 14:51
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21.10.2020 14:51



С учетом объективно возможного дальнейшего осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в Волгоградской области сегодня на заседании оперативного штаба губернатор огласил 10 поручений профильным органам власти, сообщает ИА «Высота 102». 


1. Обеспечить продление режима самоизоляции для жителей Волгоградской области в возрасте 65 лет и старше.
Жителям старшего возраста рекомендуется совершать покупки только в случае крайней необходимости и в будние дни, с 9 до 12 часов.
Руководителей торговых организаций  Андрей Бочаров попросил продумать и реализовать систему скидок на товары первой необходимости и продукты, которые будут действовать для людей старшего возраста.
Областному комитету промышленности и торговли  поручено скоординировать эту работу.  


2. Для людей в возрасте 65 лет и старше должна быть обеспечена бесплатная диагностика на предмет выявления коронавирусной инфекции и пневмоний.
«Для заболевших людей в возрасте 65 лет и старше в период прогнозного эпидемиологического подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией, с 26 октября по 30 ноября текущего года,  с целью сохранения здоровья, повышения качества медицинской помощи и контроля за лечением в амбулаторных условиях, обеспечить бесплатное медикаментозное лечение, согласно методическим указаниям Министерства здравоохранения Российской Федерации», - говорится в поручении губернатора.


3 . С целью сокращения времени выявления больных коронавирусной инфекцией из числа заболевших острыми респираторно-вирусными инфекциями внедрить на амбулаторном этапе экспресс-диагностику определения антигена вируса COVID-19.
Проработать вопрос использования метода имунно-ферментного анализа (ИФА) для выявления  коронавирусной инфекции за счет средств ОМС.


4. До 15 ноября текущего года в регионе должны быть развернуты 8000 инфекционных коек . До 1 декабря должны быть развернуты дополнительно еще 1 000 инфекционных коек для долечивания в структурных подразделениях инфекционных госпиталей.


5 . Усилить контроль за выполнением требований об обязательном использовании средств индивидуальной защиты лица и рук в общественных местах, торговых объектах и на общественном транспорте.
Главам муниципальных образований обеспечить работу по межведомственному контролю за выполнением всех ограничительных мер на территории муниципальных образований. 


6. До 1 ноября текущего года перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий, организаций, учреждений различных форм собственности (где это возможно сделать). Контроль возложить на руководителей рабочих групп.


7. Учреждениям и организациям, которые оказывают жителям коммунальные, социальные и иные виды государственных услуг, а также проводят личные приемы граждан,  - обеспечить максимальный перевод услуг в дистанционный, в том числе в электронный формат, - до  1 ноября текущего года. Контроль возложить на руководителей рабочих групп по направлениям.


8. По предложению Главного государственного санитарного врача ввести 50%-е ограничение заполняемости предприятий общественного питания и ограничить время их работы до 23 часов. Также ввести запрет на проведение корпоративных праздников, торжеств, банкетов и других массовых мероприятий как в условиях предприятий общественного питания, так и на турбазах.


9. Работодателей областные власти просят не допускать проведения на своей территории корпоративных мероприятий, праздников, торжеств, банкетов и других массовых мероприятий. Также планируется максимально исключить проведение совещаний и конференций в очном формате и перевести их в дистанционный формат. 


10. Амбулаторно-поликлиническое звено решено усилить за счет студентов Волгоградского государственного медицинского университета.

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