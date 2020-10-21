С учетом объективно возможного дальнейшего осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в Волгоградской области сегодня на заседании оперативного штаба губернатор огласил 10 поручений профильным органам власти, сообщает ИА «Высота 102».

1. Обеспечить продление режима самоизоляции для жителей Волгоградской области в возрасте 65 лет и старше.

Жителям старшего возраста рекомендуется совершать покупки только в случае крайней необходимости и в будние дни, с 9 до 12 часов.

Руководителей торговых организаций Андрей Бочаров попросил продумать и реализовать систему скидок на товары первой необходимости и продукты, которые будут действовать для людей старшего возраста.

Областному комитету промышленности и торговли поручено скоординировать эту работу.









2. Для людей в возрасте 65 лет и старше должна быть обеспечена бесплатная диагностика на предмет выявления коронавирусной инфекции и пневмоний.

«Для заболевших людей в возрасте 65 лет и старше в период прогнозного эпидемиологического подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией, с 26 октября по 30 ноября текущего года, с целью сохранения здоровья, повышения качества медицинской помощи и контроля за лечением в амбулаторных условиях, обеспечить бесплатное медикаментозное лечение, согласно методическим указаниям Министерства здравоохранения Российской Федерации», - говорится в поручении губернатора.









3 . С целью сокращения времени выявления больных коронавирусной инфекцией из числа заболевших острыми респираторно-вирусными инфекциями внедрить на амбулаторном этапе экспресс-диагностику определения антигена вируса COVID-19.

Проработать вопрос использования метода имунно-ферментного анализа (ИФА) для выявления коронавирусной инфекции за счет средств ОМС.









4. До 15 ноября текущего года в регионе должны быть развернуты 8000 инфекционных коек . До 1 декабря должны быть развернуты дополнительно еще 1 000 инфекционных коек для долечивания в структурных подразделениях инфекционных госпиталей.









5 . Усилить контроль за выполнением требований об обязательном использовании средств индивидуальной защиты лица и рук в общественных местах, торговых объектах и на общественном транспорте.

Главам муниципальных образований обеспечить работу по межведомственному контролю за выполнением всех ограничительных мер на территории муниципальных образований.









6. До 1 ноября текущего года перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий, организаций, учреждений различных форм собственности (где это возможно сделать). Контроль возложить на руководителей рабочих групп.









7. Учреждениям и организациям, которые оказывают жителям коммунальные, социальные и иные виды государственных услуг, а также проводят личные приемы граждан, - обеспечить максимальный перевод услуг в дистанционный, в том числе в электронный формат, - до 1 ноября текущего года. Контроль возложить на руководителей рабочих групп по направлениям.









8. По предложению Главного государственного санитарного врача ввести 50%-е ограничение заполняемости предприятий общественного питания и ограничить время их работы до 23 часов. Также ввести запрет на проведение корпоративных праздников, торжеств, банкетов и других массовых мероприятий как в условиях предприятий общественного питания, так и на турбазах.









9. Работодателей областные власти просят не допускать проведения на своей территории корпоративных мероприятий, праздников, торжеств, банкетов и других массовых мероприятий. Также планируется максимально исключить проведение совещаний и конференций в очном формате и перевести их в дистанционный формат.









10. Амбулаторно-поликлиническое звено решено усилить за счет студентов Волгоградского государственного медицинского университета.



