10 поручений губернатора: власти Волгоградской области придумали, как дальше противостоять коронавирусу
Общество 21.10.2020 14:51
0
21.10.2020 14:51
С учетом объективно возможного дальнейшего осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в Волгоградской области сегодня на заседании оперативного штаба губернатор огласил 10 поручений профильным органам власти, сообщает ИА «Высота 102».
1. Обеспечить продление режима самоизоляции для жителей Волгоградской области в возрасте 65 лет и старше.
Жителям старшего возраста рекомендуется совершать покупки только в случае крайней необходимости и в будние дни, с 9 до 12 часов.
Руководителей торговых организаций Андрей Бочаров попросил продумать и реализовать систему скидок на товары первой необходимости и продукты, которые будут действовать для людей старшего возраста.
Областному комитету промышленности и торговли поручено скоординировать эту работу.
2. Для людей в возрасте 65 лет и старше должна быть обеспечена бесплатная диагностика на предмет выявления коронавирусной инфекции и пневмоний.
«Для заболевших людей в возрасте 65 лет и старше в период прогнозного эпидемиологического подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией, с 26 октября по 30 ноября текущего года, с целью сохранения здоровья, повышения качества медицинской помощи и контроля за лечением в амбулаторных условиях, обеспечить бесплатное медикаментозное лечение, согласно методическим указаниям Министерства здравоохранения Российской Федерации», - говорится в поручении губернатора.
3 . С целью сокращения времени выявления больных коронавирусной инфекцией из числа заболевших острыми респираторно-вирусными инфекциями внедрить на амбулаторном этапе экспресс-диагностику определения антигена вируса COVID-19.
Проработать вопрос использования метода имунно-ферментного анализа (ИФА) для выявления коронавирусной инфекции за счет средств ОМС.
4. До 15 ноября текущего года в регионе должны быть развернуты 8000 инфекционных коек . До 1 декабря должны быть развернуты дополнительно еще 1 000 инфекционных коек для долечивания в структурных подразделениях инфекционных госпиталей.
5 . Усилить контроль за выполнением требований об обязательном использовании средств индивидуальной защиты лица и рук в общественных местах, торговых объектах и на общественном транспорте.
Главам муниципальных образований обеспечить работу по межведомственному контролю за выполнением всех ограничительных мер на территории муниципальных образований.
6. До 1 ноября текущего года перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий, организаций, учреждений различных форм собственности (где это возможно сделать). Контроль возложить на руководителей рабочих групп.
7. Учреждениям и организациям, которые оказывают жителям коммунальные, социальные и иные виды государственных услуг, а также проводят личные приемы граждан, - обеспечить максимальный перевод услуг в дистанционный, в том числе в электронный формат, - до 1 ноября текущего года. Контроль возложить на руководителей рабочих групп по направлениям.
8. По предложению Главного государственного санитарного врача ввести 50%-е ограничение заполняемости предприятий общественного питания и ограничить время их работы до 23 часов. Также ввести запрет на проведение корпоративных праздников, торжеств, банкетов и других массовых мероприятий как в условиях предприятий общественного питания, так и на турбазах.
9. Работодателей областные власти просят не допускать проведения на своей территории корпоративных мероприятий, праздников, торжеств, банкетов и других массовых мероприятий. Также планируется максимально исключить проведение совещаний и конференций в очном формате и перевести их в дистанционный формат.
10. Амбулаторно-поликлиническое звено решено усилить за счет студентов Волгоградского государственного медицинского университета.
Реклама
«Гала, не топи!»: жители тонущего дома в Волгограде требуют лишить лицензии непробиваемую УК21.10.2020 18:11
Общество 21.10.2020 18:11
Утренняя яичница на столе волгоградцев стала обходиться дороже21.10.2020 17:34
Общество 21.10.2020 17:34
Переболевших ковидом просят поделиться кровью с тяжелобольным волгоградцем21.10.2020 16:59
Общество 21.10.2020 16:59
Детская площадка «Нефтеград» открылась в Красноармейском районе Волгограда21.10.2020 16:59
Общество 21.10.2020 16:59
Это не предел: в Волгоградской области готовятся к ухудшению ситуации с коронавирусом21.10.2020 13:31
Общество 21.10.2020 13:31
СберУниверситет предоставил лучшим учителям Волгоградской области доступ к библиотеке Сбера21.10.2020 11:34
Общество 21.10.2020 11:34
Оперштаб во главе с губернатором Волгоградской области пересмотрит тактику борьбы с коронавирусом21.10.2020 11:27
Общество 21.10.2020 11:27
За аварийное жилье волгоградцы получили больше 100 миллионов рублей21.10.2020 10:41
Общество 21.10.2020 10:41
В Волгоградской области «Газель» снесла мотоцикл под управлением ребенка21.10.2020 10:06
Общество 21.10.2020 10:06
О смертельной опасности осенних туманов предупредили водителей Волгоградской области21.10.2020 09:29
Общество 21.10.2020 09:29
УК «Гала Парк» в Волгограде превратила дом в аква-парк20.10.2020 19:59
Общество 20.10.2020 19:59
В Волгограде «Маяк» готовят к капитальному ремонту20.10.2020 17:29
Общество 20.10.2020 17:29
«Катали по городу 2 часа»: пациентке с двухсторонней пневмонией не нашлось места в больницах Волгограда20.10.2020 17:22
Общество 20.10.2020 17:22
Жители поселка в Волгограде приходят в себя после ночного наводнения20.10.2020 16:09
Общество 20.10.2020 16:09
Смертельная хватка коронавируса: в Волгоградской области суточный рекорд по заболевшим20.10.2020 15:08
Общество 20.10.2020 15:08
Реклама