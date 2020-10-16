Под Волгоградом незаконно добывали песок в промышленных масштабах

Экология 16.10.2020 10:00
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16.10.2020 10:00
На сумму более 16 миллионов рублей оценивается вред, нанесенный окружающей среде жителем Городищенского района, в результате незаконной разработки песчаного карьера. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, факт незаконного снятия и перемещения плодородного слоя почвы был установлен сотрудниками ведомства во взаимодействии Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой, комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.
Земельный участок, где велись незаконные работы, расположен в 7,3 км юго-восточнее села Варькино Горнобалыклейского сельского поселения Дубовского района Волгоградской области. На месте правонарушения была обнаружена специализированная техника (экскаватор, автомобиль УАЗ), принадлежащая на праве собственности ООО "РАДЭЛЬ".
В ходе оперативных мероприятий установлено, что в границах Горнобалыклейского сельского поселения Дубовского района участки недр местного значения отсутствуют, лицензия на пользования недрами в целях геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых на указанной территории не выдавалась.
Специалистами лаборатории ФГБУ "ЦЛАТИ по ЮФО" - ЦЛАТИ по Волгоградской области отобраны пробы почвы с целью определения плодородности, определены координаты и площадь земельного участка с нарушенным почвенным покровом. Согласно экспертному заключению, площадь участка перемещенного грунта составила более 8 тысяч кв.м., площадь нарушенного почвенного покрова (снятого) составила более 22 тысяч кв. м., максимальная глубина изъятия грунта составила 5 метров. Установлено, что ООО "РАДЭЛЬ" передало в аренду специальную технику гражданину Городищенского района Волгоградской области Юзбашян Ф.В, который и осуществлял земляные работы по самовольному снятию и перемещению грунта с привлечением наземной техники.
Размера вреда, причиненного почвам как объекту окружающей среды, составил 13 335 648 рублей. Также произведен расчет размера вреда причиненного недрам - 3 580 280 рублей. Общая сумма нанесенного природе вреда составила более 16 миллионов рублей.
По решению Городищенского районного суда гражданин Юзбашян Ф.В. обязан внести указанную сумму в бюджет, в счет возмещения причиненного вреда окружающей среде.
Материалы направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам уголовно-наказуемых деяний, предусмотренных ст.ст. 246, 255 УК РФ.
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