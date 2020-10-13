Дело главы Михайловки Волгоградской области довели до суда

Борьба с коррупцией 13.10.2020 11:25
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13.10.2020 11:25
В суд поступило уголовное дело в отношении главы городского округа г.Михайловка Сергея Фомина. Об этом сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская. Из обвинительного заключения следует, что глава городского округа г.Михайловка, действуя вопреки интересам службы, с целью улучшения своего материального положения, зная о том, что местный предприниматель не исполняет условия договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, не предпринял мер к расторжению указанного договора. И тем самым создал условия, препятствующие взысканию с недобросовестного арендатора денежных средств в качестве неосновательного обогащения в размере 2 165 707 рублей.
Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Волгоградской области.
Органами следствия глава городского округа г.Михайловка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 285 УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями. В настоящий момент уголовное дело передано судье для решения вопроса о его принятии к производству и назначении судебного заседания.
Напомним, о проведении следственных действий в отношении Сергея Фомина стало известно в марте этого года. Однако после этого чиновник, как ни в чем не бывало, продолжил работу на посту главы города. Лишь через несколько месяцев после обысков Сергею Фомину избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, ему не разрешили подходить ближе 30 метров к администрации городского округа. Также стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении подчиненной Сергея Фомина Татьяны Харченко - председателя комитета по муниципальному контролю и административной практике администрации городского округа. Чиновницу подозревают в служебном подлоге и фальсификации доказательств по гражданскому делу. Это преступления, предусмотренные ч.2 ст.292 и ч.1 ст.303 УК РФ.
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