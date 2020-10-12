Федеральные новости

Мишустин выделил Волгоградской области 300 миллионов рублей на трамвай

Федеральные новости 12.10.2020 15:50
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12.10.2020 15:50


Межбюджетный трансферт в сумме 300 миллионов рублей, имеющий целевое назначение, выделен Волгоградской области из федерального бюджета. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление правительства РФ, подписанное Михаилом Мишустиным, трансферт будет предоставлен в текущем году на капитальный ремонт путевого хозяйства и контактной сети линии скоростного трамвая г. Волгограда в границах ул. Землянского - пл. Дзержинского.
Этим же постановлением 330 миллионов рублей выделено и Саратовской области на строительство скоростной трамвайной линии в Саратове.
Напомним, в Волгограде капитальный ремонт контактной сети скоростного трамвая выполнит МУ "Северное", которое стало победителем электронного аукциона по выбору подрядной организации. Стоимость контракта - около полумиллиона рублей. Подрядчик на выполнение работ по капитальному ремонту путевого хозяйства линии скоростного трамвая г. Волгограда пока еще не определен. Закупочную процедуру разместили повторно, так как заявок, удовлетворяющих требования комиссии, не поступило. Начальная цена этого контракта составляет почти 1 миллиард рублей.
Проект реконструкции предусматривает практически новое строительство свыше 20 км одиночного пути, отказ от шпал в классическом понимании и модернизацию контактной сети. В частности, предстоит обновление всей рельсошпальной решетки по технологии бесшовного соединения, что  позволит увеличить скорость движения электротранспорта и сделать его ход более плавным. Новое трамвайное полотно обеспечит работу на линии СТ уже имеющихся у города составов, а также даст возможность закупать в дальнейшем самые современные трамвайные поезда. Предусмотрена и модернизация всех расположенных на наземном участке линии переездов, свыше 21 км контактной сети, остановочных пунктов, а также реконструкция системы водоотведения, в том числе насосного оборудования в транспортном тоннеле в Краснооктябрьском районе. Кроме того, для комфорта жителей близлежащих домов, предусматривается обустройство шумозащитного покрытия путей.

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