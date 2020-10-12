Здравоохранение

Капельница или жизнь: в стационаре в Волжском пациенты с COVID выбивают лечение

Здравоохранение 12.10.2020 14:05
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12.10.2020 14:05


«Мы почти двое суток были брошены на произвол судьбы», - заявляют пациенты госпиталя в Волжском, недавно развернутого на базе Волгоградского областного клинического кожно-венерологического диспансера. Как рассказала ИА «Высота 102» заболевшая COVID-19 жительница Волжского Дарья, она поступила в стационар на улице Горького,8  в пятницу 9 октября. «Была очередь из скорых, в отделение привезли сразу человек 40. Ждали в приемном отделении 2 часа.  Людей свезли, а никто не лечит. У меня уже был результат КТ  и положительный тест на коронавирус. Но никто не торопился делать назначения, ни капельницы ставить, ни инъекции. Медсестры ничего не знают. Слышу, они звонят куда-то и орут, чтобы им врачей прислали. А люди тяжелые лежат. С  50% поражения легких. Все ходили, просили лечение», - Дарья, которая очень сильно кашляет, поведала, что позже смогла сфотографировать листок с назначениями врача и таким образом «с боем» добиться капельницы. 


«Мы здесь заложники - и уйти не можем, и нас здесь полноценно не лечат. Нас просто изолируют. Аскорбинку я могу и дома принимать. Врачи слушают и не слышат жалобы. В воскресенье вечером на вечернем обходе вместо врачей были интерны, которые сказали, что просто делают опрос о самочувствии, а назначения сделать не могут. Только сегодня нашей палате выделили доктора. «Потому что так нельзя, что вы брошены», - это слова врача. Медики все сами прекрасно понимают», - говорит Дарья. 
Сегодня на брифинге ИА «Высота 102»  попросило руководителя облздрава прокомментировать ситуацию с нехваткой врачей в ковидном госпитале на базе кожвендиспансера в Волжском.  Анатолий Себелев ответил уклончиво, объяснив, что для лечения и работы в инфекционных станционарах привлекаются не только пульмонологи, инфекционисты и терапевты, но и другие специалисты, прошедшие 36-часовую подготовку в университете. «Они имеют право таким же образом работать под контролем пульмонологов, терапевтов, инфекционистов. Они работают по алгоритмам определенным. Там есть заместители главных врачей. Это абсолютно законно», - сказал председатель комитета здравоохранения Волгоградской области.

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