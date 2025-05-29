Шансы спрятаться равны нулю: смотрим, как силовики ловят мигрантов-нелегалов в Волгоградской области





В Городищенском и Иловлинском районах Волгоградской области – в местах скопления мигрантов – 29 мая продолжаются рейдовые мероприятия, в которых принимают участие сотрудники силовых ведомств – ГУ МВД, УФСБ, Росгвардии. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», силовики с раннего утра нагрянули в теплицы и на плантации сельхозпроизводителей. Проверки проводятся также на региональных и федеральных трассах.





Отметим, что сегодняшний рейд по мигрантам в Волгоградской области, пожалуй, первый столь масштабный за все время проведения подобных мероприятий. Разыскивают иностранцев, незаконно пребывающих на территории региона, с привлечением беспилотной техники – шансов затеряться в кустах или где-то между теплицами у нелегалов нет никаких шансов.

















Судя по кадрам из тепличных комплексов, многие мигранты прибыли в Волгоградскую область весной – накануне тепличного сезона. Гости региона предпочитают хранить молчание и лишь утвердительно кивают в ответ на вопросы, которые задают им участники рейда. Некоторые идут на уловки и притворяются немыми. Но спустя каких-то полчаса тесного общения – и даже у, казалось бы, самых молчаливых вдруг открывается дар речи.









По информации источников ИА «Высота 102», к полудню 29 мая в отделы полиции уже доставлены несколько десятков сезонных рабочих. К концу дня правоохранители обещают в цифрах озвучить итоги масштабного рейда.











