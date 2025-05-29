В Волгограде рабочие взялись за старый фонтан в сквере у «Горьковки»

В сквере имени Симбирцева в Волгограде, который находится напротив областной библиотеки имени Горького, подрядчик приступил к ремонту старого фонтанного комплекса. Как сообщили V102.RU в мэрии, первым делом рабочие механическим образом очистят чаши фонтана, которые потом заново оштукатурят и покроют гидроизоляционным материалом.

Напомним, что конкурс на определение подрядчика стартовал в марте текущего года. Победителем был признан ИП Власов В.А., с которым МБУ «Волгоградзеленхоз» 14 апреля заключил контракт на 6,8 миллиона рублей. Работы должны быть выполнены в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта.

В рамках ремонта запланирована также реконструкция архитектурных элементов и модернизация инженерных систем фонтанного комплекса. Так, по данным мэрии, будет отремонтирована техническая камера системы водоснабжения, а также заменены трубопроводы — как внутренние, так и наружные.

- Модернизация коснется и инженерной начинки фонтана. В него интегрируют современное оборудование: комплексную станцию фильтрации воды, систему автоматического хлорирования и приточно-вытяжную вентиляцию. Также будут установлены новые насосы повышенной мощности, а контроль за уровнем воды обеспечат датчики. Завершит обновление объекта установка современных форсунок и оросителей, - рассказали в городской администрации.

Ранее фонтан у «Горьковки» уже пытались привести в порядок на скорую руку, в результате чего он приобрел ядовито-сине-красный цвет.

Согласно технической документации, в ходе начавшегося капитального ремонта сооружения также запланирована покраска, но цвета выбраны традиционные - матовый белый и голубой.

Городские власти также хотят благоустроить и прилегающую к фонтану территорию. Общественное пространство ждет плиточное мощение тротуаров, модернизация объектов уличного освещения, устройство газона и высадка деревьев, установка урн и скамеек.

Фото из архива V102.RU