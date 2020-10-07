Расследования 07.10.2020 18:27
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07.10.2020 18:27
Тела 77-летней пенсионерки и её 48-летней дочери были обнаружены сегодня после пожара в одном из частных домовладений на улице Южносибирская в Волгограде, сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по региону. «По предварительным данным, пожар вспыхнул поздно ночью. Огонь стремительно распространился по деревянным конструкциям дома, где в это время, помимо погибших, находились старшая дочь пенсионерки и её 20-летний внук. Им удалось спастись благодаря тому, что молодой человек, почувствовав задымление, разбил окно и разбудил спящих родственников. 48-летняя женщина погибла, пытаясь спасти свою пожилую мать. Обе скончались в результате отравления продуктами горения», - рассказали следователи.
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