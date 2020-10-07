Происшествия

В Волгограде роковой выезд «Лады Калины» на встречку попал на видео

Происшествия 07.10.2020 10:45
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07.10.2020 10:45


Утреннее ДТП  в  Краснооктябрьском районе  Волгограда попало на видео. Как сообщили ИА «Высота 102»  в ГУ МВД России по региону, 23-летняя водитель, управляя автомашиной «Лада Калина», двигаясь по улице Лермонтова со стороны улицы  Менделеева в сторону улицы Кубинской, напротив дома № 56 по улице Зорге, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем «ВАЗ-212140» под управлением 72-летнего водителя. В результате аварии водитель автомашины «ВАЗ-212140» и его 73-летняя пассажирка госпитализированы.


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