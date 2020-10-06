В волгоградском облздраве объяснили дефицит антиковидной плазмы





Вся имеющаяся плазма сразу уходит пациентам, сообщили ИА «Высота 102» в региональном комитете здравоохранения в ответ на просьбу пояснить, почему волгоградцы вынуждены просить помощи в сборе антиковидной плазмы для своих родных и друзей через социальные сети и СМИ.

«Плазма переливается с учетом группы крови донора и реципиента. Срок подготовки плазмы от сбора до её выдачи не более 3-х суток. С начала заготовки антиковидной плазмы в Центре крови собрано 336 доз, после обработки в медучреждения переданы 324 дозы - это 90,27 литра », - отметили медики.

Плазма готовится из донорской крови, которую сдают жители Волгоградской области, выздоровевшие после коронавирусной инфекции.

Резонанс получила история, когда пациенты, вылеченные от COVID-19, сдали плазму для своего заболевшего доктора - заведующего реанимационным отделением городской больницы №1 города Камышина Евгения Толотольникова.

Если вы выздоровели после заболевания новой коронавирусной инфекцией и хотите помочь тем, кто борется с опасным вирусом, то можете стать донором антиковидной плазмы. Подробную консультацию по этому вопросу можно получить у специалистов донорского отдела Волгоградского областного центра крови по номеру: (8442) 37-69-65.

Эксперты принимают звонки ежедневно в рабочие дни с 13-00 до 15-00.







