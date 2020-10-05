Экономика 05.10.2020 12:19 Новости компаний
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05.10.2020 12:19 Новости компаний
Компания «Россети Юг – Волгоград» за 8 месяцев текущего года ввела в эксплуатацию 18 км линий электропередачи и 12,3 МВА трансформаторной мощности. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, объем капитальных вложений составил 76,1 млн рублей.
Среди крупных объектов, присоединенных к сетям компании - 5 многоквартирных домов, детская поликлиника в Ворошиловском районе и детский сад в Советском районе, свыше 30 объектов сферы торговли, услуг, инфраструктуры и производства, а также индивидуальной жилой застройки. Только для присоединения потребителей льготной категории энергетики построили с начала года 2,6 км линий электропередачи.
С учетом объектов, строительство которых было начато в 2018-2019 годах, основных производственных мощностей введено на сумму более 85 млн рублей или 187% от утвержденного плана.
Справка. Компания «Россети Юг - Волгоград» (юридическое наименование АО «ВМЭС») образована 5 апреля 2018 года. Ее деятельность направлена на обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей, технологическое присоединение новых потребителей, повышение инвестиционной привлекательности распределительного сетевого комплекса г. Волгограда.
Компания обслуживает территорию общей площадью более 859 квадратных километров с численностью населения порядка 1,013 миллионов человек. В состав входит более 1320 трансформаторных подстанций напряжением 6,10/0,4 кВ. Общая протяженность воздушных линий электропередачи составляет 1500 км и 1868 км кабельных линий. Численность персонала – свыше 640 человек.
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