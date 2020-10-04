



В администрации Волгоградской области пояснили ситуацию, описанную в публикации ИА «Высота 102» «Теперь в прокуратуру»: директор фирмы в Волгограде выиграл суд по фейковому протоколу за отсутствие антисептика». Напомним, директор фирмы ООО «Барс» Сергей Николаев добился в суде прекращения административного преследования в отношении его фирмы после того, как чиновница комитета по труду и занятости населения Волгоградской области составила протокол за отсутствие антисептика в его компании и контроля температуры тела сотрудников. Сергей Николаев доказал, что чиновница перепутала его компанию с одноименной, а его фирма требования, определенные губернатором в его постановлении о введении режима повышенной готовности, не нарушала. В связи со случившемся редакция информагентства отправила запрос в пресс-службу администрации Волгоградской области, откуда был получен ответ.

«Комитет по труду и занятости населения Волгоградской области в соответствии с постановлением губернатора Волгоградской области от 07.04.2020 № 245 "Об утверждении Перечня должностных лиц органов исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ" проводит рейды по выявлению нарушений требований, установленных постановлением Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - рейдовые мероприятия).

Облкомтрудом рейдовые мероприятия осуществляются в соответствии с планом рейдовых мероприятий в отношении юридических лиц с ОКВЭД "деятельность по трудоустройству и подбору персонала". Плана по количеству протоколов не установлено.

Планом было предусмотрено проведение 21.07.2020 рейдового мероприятия в ООО "Барс" по юридическому адресу: г.Волгоград, ул. Глазкова 23 квартира …, так как в соответствии с ОКВЭД организация осуществляет деятельность по трудоустройству и подбору персонала.

В соответствии с планом 21.07.2020 в ООО "Барс" по юридическому адресу: г.Волгоград, ул.Глазкова 23 квартира … был организован выезд младшего консультанта Федоровой Д.И. По указанному юридическому адресу (в жилой квартире) деятельность не осуществлялась. По телефону у Федоровой Д.И. состоялся разговор с Залесским Никитой Викторовичем (согласно выписке из ЕГРЮЛ он является генеральным директором ООО "Барс" (инн 3444269150), который пояснил, что фактическую деятельность по трудоустройству и подбору персонала ООО "Барс" (инн 3444269150) осуществляет по адресу: г.Волгоград, шоссе Авиаторов,1 и объяснил, как проехать.

При этом Федорова Д.И. не была проинформирована Залесским Н.В. о том, что по данному юридическому адресу зарегистрировано два ООО "Барс" с одноименным наименованием:

1. инн 3444269150, генеральный директор Залесский Никита Викторович;

2. инн 3444252799, генеральный директор Николаев Сергей Александрович.

Учитывая, что в жилой квартире деятельность по трудоустройству и подбору персонала действительно не может осуществляться, а также отсутствие вывески по юридическому адресу, а также с учетом информации, предоставленной генеральным директором ООО "Барс" (инн 3444269150), Федорова Д.И. в этот же день выехала по фактическому адресу ООО "Барс". У входа в офис ее встретил генеральный директор ООО "Барс" (инн 3444269150) Залесский Н.В. лично. Он находился на рабочем месте. На офисе была размещена вывеска ООО "Барс" без указания инн.

В ходе рейдового мероприятий были выявлены нарушения в части отсутствия дезинфицирующих средств для рук работников и посетителей, входного контроля температуры. В отношении юридического лица возбуждено административное расследование для возбуждения административного производства в соответствии с частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Составлен протокол 31.07.2020, направлен в суд, первое заседание состоялось 03.09.2020, представитель облкомтруда был уведомлен повесткой.

В ходе судебного заседания младшим консультантом Федоровой Д.И. было заявлено ходатайство о запросе суда в налоговый орган с целью подтверждения адреса фактического осуществления деятельности ООО "Барс" (инн 3444269150), ходатайство было отклонено в связи с тем, что облкомтруд не является стороной по делу. Повестка о дате повторного судебного заседания в облкомтруд не поступала. Решение суда до настоящего времени в облкомтруд не поступило.

Для принятия решения о возможности обжалования решения суда облкомтрудом направлены запросы в администрацию Дзержинского района об организациях, арендующих офисы по адресу: г.Волгоград, шоссе Авиаторов,1; в Налоговую инспекцию по Центральному району г. Волгограда о месте фактического осуществления деятельности по трудоустройству и подбору персонала ООО "Барс" (инн 3444269150) и о проверке достоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, а также в Росреестр», - говорится в ответе.

В ведомстве заверили, что продолжат рейдовые мероприятия в целях предупреждения и сокращения распространения новой коронавирусной инфекции. Так, в ходе рейдовых мероприятий должностными лицами облкомтруда уже обследовано 194 объекта, в том числе 66, осуществляющих деятельность по трудоустройству и подбору персонала; в целях профилактики правонарушений проведена 881 разъяснительная беседа с физическими лицами и представителями юридических лиц. По итогам выявленных нарушений составлено 63 протокола об административных правонарушениях, в отношении одного из них вынесено определение о прекращении административного производства (1% от общего количества протоколов), по 37 материалам судами приняты постановления о привлечении к административной ответственности (59%), на рассмотрении находятся 25 протоколов (40% от их общего количества).



