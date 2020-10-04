Расследования

«Можем и обжаловать»: волгоградские чиновники не поставили точку в истории с фейковым протоколом на директора фирмы

Расследования 04.10.2020 13:58
0
04.10.2020 13:58


В администрации Волгоградской области  пояснили ситуацию, описанную в публикации ИА «Высота 102» «Теперь в прокуратуру»: директор фирмы в Волгограде выиграл суд по фейковому протоколу за отсутствие антисептика». Напомним, директор фирмы ООО «Барс» Сергей Николаев добился в суде прекращения административного преследования в отношении его фирмы после того, как чиновница комитета по труду и занятости населения Волгоградской области составила протокол за отсутствие антисептика в его компании и контроля температуры тела сотрудников. Сергей Николаев доказал, что чиновница перепутала его компанию с одноименной, а его фирма требования, определенные губернатором в его постановлении о введении режима повышенной готовности, не нарушала. В связи со случившемся редакция информагентства отправила запрос в пресс-службу администрации Волгоградской области, откуда был получен ответ. 
«Комитет по труду и занятости населения Волгоградской области в соответствии с постановлением губернатора Волгоградской области от 07.04.2020 № 245 "Об утверждении Перечня должностных лиц органов исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ" проводит рейды по выявлению нарушений требований, установленных постановлением Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - рейдовые мероприятия).
Облкомтрудом рейдовые мероприятия осуществляются в соответствии с планом рейдовых мероприятий в отношении юридических лиц с ОКВЭД  "деятельность по трудоустройству и подбору персонала". Плана по количеству протоколов не установлено.
Планом было предусмотрено проведение 21.07.2020 рейдового мероприятия в ООО "Барс" по юридическому адресу: г.Волгоград, ул. Глазкова 23 квартира …, так как в соответствии с ОКВЭД организация осуществляет деятельность по трудоустройству и подбору персонала.
В соответствии с планом 21.07.2020 в ООО "Барс" по юридическому адресу: г.Волгоград, ул.Глазкова 23 квартира … был организован выезд младшего консультанта Федоровой Д.И. По указанному юридическому адресу (в жилой квартире) деятельность не осуществлялась. По телефону у Федоровой Д.И. состоялся разговор с Залесским Никитой Викторовичем (согласно выписке из ЕГРЮЛ он является генеральным директором ООО "Барс" (инн 3444269150), который пояснил, что фактическую деятельность по трудоустройству и подбору персонала ООО "Барс" (инн 3444269150)  осуществляет по адресу: г.Волгоград, шоссе Авиаторов,1 и объяснил, как проехать.
При этом Федорова Д.И. не была проинформирована Залесским Н.В. о том, что по данному юридическому адресу зарегистрировано два ООО "Барс" с одноименным наименованием:
1. инн 3444269150, генеральный директор Залесский Никита Викторович;
2. инн 3444252799, генеральный директор Николаев Сергей Александрович. 
Учитывая, что в жилой квартире деятельность по трудоустройству и подбору персонала действительно не может осуществляться, а также отсутствие вывески по юридическому адресу, а также с учетом  информации, предоставленной генеральным директором  ООО "Барс" (инн 3444269150), Федорова Д.И. в этот же день выехала по фактическому адресу ООО "Барс". У входа в офис ее встретил генеральный директор ООО "Барс" (инн 3444269150) Залесский Н.В. лично. Он находился на рабочем месте. На офисе была размещена вывеска ООО "Барс" без указания инн.    
В ходе рейдового мероприятий были выявлены нарушения в части отсутствия дезинфицирующих средств для рук работников и посетителей, входного контроля температуры. В отношении юридического лица возбуждено административное расследование для возбуждения административного производства в соответствии с частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Составлен протокол 31.07.2020, направлен в суд, первое заседание состоялось  03.09.2020, представитель облкомтруда был уведомлен повесткой.
В ходе судебного заседания младшим консультантом Федоровой Д.И. было заявлено ходатайство о запросе суда в налоговый орган с целью подтверждения адреса фактического осуществления деятельности ООО "Барс" (инн 3444269150), ходатайство было отклонено в связи с тем, что облкомтруд не является стороной по делу. Повестка о дате повторного судебного заседания в облкомтруд не поступала. Решение суда до настоящего времени в облкомтруд не поступило. 
Для принятия решения о возможности обжалования решения суда облкомтрудом направлены запросы в администрацию Дзержинского района об организациях, арендующих офисы по адресу: г.Волгоград, шоссе Авиаторов,1; в Налоговую инспекцию по Центральному району г. Волгограда  о месте  фактического осуществления деятельности по трудоустройству и подбору персонала ООО "Барс" (инн 3444269150) и о проверке достоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, а также в Росреестр», - говорится в ответе. 
В ведомстве заверили, что продолжат  рейдовые мероприятия в целях предупреждения и сокращения распространения новой коронавирусной инфекции. Так, в ходе рейдовых мероприятий должностными лицами облкомтруда уже обследовано 194  объекта, в том числе 66, осуществляющих деятельность по трудоустройству и подбору персонала; в целях профилактики правонарушений проведена  881  разъяснительная  беседа с физическими лицами и представителями юридических лиц. По итогам выявленных нарушений составлено 63 протокола об административных правонарушениях, в отношении одного из них вынесено определение о прекращении административного производства (1% от общего количества протоколов), по 37 материалам судами приняты постановления о привлечении к административной ответственности (59%), на рассмотрении находятся 25 протоколов (40% от их общего количества).

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса собственного производства
Расследования
04.10.2020 09:03
Расследования 04.10.2020 09:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.10.2020 21:48
Расследования 03.10.2020 21:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.10.2020 18:24
Расследования 03.10.2020 18:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.10.2020 16:54
Расследования 03.10.2020 16:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.10.2020 10:07
Расследования 03.10.2020 10:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2020 21:59
Расследования 02.10.2020 21:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2020 16:00
Расследования 02.10.2020 16:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.10.2020 17:17
Расследования 01.10.2020 17:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.10.2020 14:13
Расследования 01.10.2020 14:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.10.2020 09:44
Расследования 01.10.2020 09:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.09.2020 16:52
Расследования 30.09.2020 16:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.09.2020 16:51
Расследования 30.09.2020 16:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.09.2020 12:22
Расследования 30.09.2020 12:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.09.2020 10:49
Расследования 29.09.2020 10:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.09.2020 14:02
Расследования 28.09.2020 14:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:43
«Он только начал познавать мир»: Архипу из Волгограда нужны средства на реабилитациюСмотреть фотографии
14:38
Скандал с увольнением тренеров по плаванию прокомментировали в мэрии ВолжскогоСмотреть фотографии
13:58
«Можем и обжаловать»: волгоградские чиновники не поставили точку в истории с фейковым протоколом на директора фирмыСмотреть фотографии
13:29
Под Волгоградом на дороге найден труп девятиклассникаСмотреть фотографии
12:17
Прирост заболевших и новая трагедия: в Волгоградской области СOVID-19 наращивает темпыСмотреть фотографии
10:05
Двое водителей не выжили в лобовом ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:03
Не попадите в ловушку!: волгоградцам советуют не идти в самозанятые под напором работодателейСмотреть фотографии
09:58
В Волгограде легковушка влетела в столб: четверо раненыхСмотреть фотографии
09:03
«Малютка» раздора: селянку в Волгоградской области осудили за ложный доносСмотреть фотографии
08:24
Волгоградские вузы снова переходят на удаленкуСмотреть фотографии
21:48
В Волгограде на директора школы могут возбудить уголовное делоСмотреть фотографии
18:24
«Мы сами в него чуть не врезались!»: очевидцы – о смертельном ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:07
Ситуация накалена до предела: Волгоградская область может запылатьСмотреть фотографии
17:06
Волгоградский «Ротор» сыграл вничью с «Уфой» - 0:0Смотреть фотографии
16:14
Свалке вблизи элитного поселка в Волгограде позволяют смердеть месяцамиСмотреть фотографии
12:02
Число зараженных COVID-19 в Волгоградской области растет день ото дняСмотреть фотографии
11:00
Чиновники Волгоградской области оправдались за проблемы в реализации программы переселенияСмотреть фотографии
10:07
Сдали всех: задержанные под Волгоградом наркокурьеры из Липецка дали показанияСмотреть фотографии
09:47
Груда железа и труп: под Волгоградом произошло смертельное ДТП с грузовикомСмотреть фотографииCмотреть видео
08:31
ТОП-10 вопросов родителей, поступающих на горячую линию по школьному питаниюСмотреть фотографии
21:59
Жители Самары сядут надолго за попытку ввоза в Волгоград партии наркотиковСмотреть фотографии
21:43
«Прилег на бочок»: в Волгограде перевернулась машина ППССмотреть фотографии
19:30
Главному тренеру волгоградского «Ротора» перед матчем с «Уфой» стало плохоСмотреть фотографии
19:19
«Россети» направили на финансирование ремонтной кампании - 2020 на юге России 5,6 млрд рублейСмотреть фотографии
18:43
«Прививки только по телевизору?»: в Волгограде закончилась вакцина от гриппаСмотреть фотографии
18:22
Школы Волгоградской области стали участниками проекта «Урок цифры», разработанного при поддержке СбербанкаСмотреть фотографии
17:07
В Волгограде с корабля украли 4 тонны дизельного топливаСмотреть фотографии
16:00
Банда воров-домушников идет под суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:28
Оператор питания запустил систему дополнительного контроля на школьных пищеблокахСмотреть фотографии
14:46
Восточный ветер в Волгоградской области еще больше усилитсяСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 