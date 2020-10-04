Расследования 04.10.2020 09:03
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04.10.2020 09:03
Виновной в ложном доносе признана безработная жительница Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приговор Николаевского районного суда, женщине назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ.
Согласно материалам дела, жительница города Николаевск обвинила своего бывшего сожителя в краже принадлежащей ей стиральной машины марки "Малютка". На самом деле, как выяснили полицейские, женщина ранее продала указанную стиральную машину за 300 рублей.
Подсудимая признала свою вину. В связи с согласием с предъявленным обвинением уголовное дело было рассмотрено без проведения судебного разбирательства.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.
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