



Виновной в ложном доносе признана безработная жительница Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приговор Николаевского районного суда, женщине назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ.

Согласно материалам дела, жительница города Николаевск обвинила своего бывшего сожителя в краже принадлежащей ей стиральной машины марки "Малютка". На самом деле, как выяснили полицейские, женщина ранее продала указанную стиральную машину за 300 рублей.

Подсудимая признала свою вину. В связи с согласием с предъявленным обвинением уголовное дело было рассмотрено без проведения судебного разбирательства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.



