Происшествия 02.10.2020 10:04
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02.10.2020 10:04
Свыше 33 тысяч пачек табачной продукции стоимостью более 2 миллионов рублей изъяли оперативники в Камышине. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, полицейские выявили факт реализации несертифицированной табачной продукции без акцизных марок в двух торговых павильонах Камышина, принадлежащих 46-летнему индивидуальному предпринимателю.
В результате исследования специалисты Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области пришли к выводу, что часть имевшихся на табачной продукции акцизных марок являлись поддельными, другая – принадлежала иностранному государству. Подозреваемый сознался в содеянном. В его торговых точках и гаражных боксах прошли обыски, где была обнаружена и изъята контрафактная табачная продукция.
В отношении бизнесмена избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Возбуждено уголовное дело уголовное дело по ч.6 ст.171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере).
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